遭出征收錢大外宣「網紅耀樂緊急回台」！　PO機票怒反擊：無限上綱

記者田暐瑋／綜合報導

網紅波特王12日在社群爆料，大陸為了對台灣進行文化統戰，準備邀請台灣網紅免費到大陸旅遊拍片，不少網紅都遭出征。和炎亞綸的官司近期才平息的耀樂6月初宣布搬到大陸，也成了眾矢之的，對此，耀樂透過社交媒體發文澄清，坦言相當無言，14日PO出台灣護照，表明自己已返回台灣。

▲耀樂遭出征無奈回應。（圖／翻攝自耀樂IG）



在無端遭到出征後，耀樂14日PO出護照及台胞證的照片，寫道：「趕緊回台灣。」即使沉澱1天仍坦言：「還是覺得很無言。」對於被指是收錢替大陸大外宣，他解釋所有費用均為個人支付，與任何宣傳活動無關，至於其他網紅，他認為有沒有收錢都是個人自由，自己不會多做評論。

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此外，耀樂也秀出機票截圖，證實是自己購買，「每一筆都是親自買的，也不要無限上綱說，可以事後拿收據請款，說什麼給的錢很多，不差機票錢，沒做的事就是沒有。」耀樂6月初宣布8月初要搬到杭州，搬過去之前也不會在台灣，因為還需要看環境、找房子、交接工作等，「所以趁今天把這個資訊跟大家分享，這樣才不會大家看到我八月後在杭州生活而感到意外。」

▲耀樂遭出征無奈回應。（圖／翻攝自耀樂IG）

此前，耀樂於去年指控炎亞綸在自己未成年時拍攝性愛影片並外流，炎亞綸因而被依製造、意圖散布而持有少年性影像等罪起訴。事隔10個月，士林地院於5月30日一審宣判，依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪等3罪，判處應執行有期徒刑7月，可易科罰金，1日1000元折算、緩刑3年，緩刑期間保護管束，依調解筆錄內容履行，全案可上訴。

