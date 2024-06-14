Toyz入獄30天寄80頁手寫信！　篠崎泫重複看甜喊：出成哈利波特

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，於上個月16日入監服刑至今已滿30天，女友篠崎泫平時會在Threads上分享彼此寫信給對方的心情，昨（13）日就發文透露自己收到80頁的信，並在文末附上害羞的表情符號。貼文一出，再度掀起網友留言討論。

▲Toyz在入獄前認愛篠崎泫。（圖／翻攝自Facebook／Toyz、篠崎泫Hsyan）

Toyz在入獄後，與女友篠崎泫展開寫信給彼此的習慣，日前女方才分享自己收到1封45頁的信，表示花了2小時才讀完，今（14）日再度發文寫道：「received P80 this week lllolll。」雖然貼文內容沒提及男友的名字，但篠崎泫在文中留下的P80神秘註解，似乎是在透露對方這週寄給她一封80頁的手寫信。

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▲篠崎泫會在Threads上分享日常。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

貼文曝光後，除了吸引網友按讚之外，也有人好奇留言問篠崎泫在收到信會一次看完還是慢慢看，為此，她透露自己會先一次看完，後來再重複看好多次。至於有網友建議她與Toyz可以共同出書，篠崎泫則幽默表示：「照這樣下去，可能出成哈利波特了。」