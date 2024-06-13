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BTS Jin擁抱會遭粉絲強吻！事發影片曝光　韓網怒：性騷擾程度

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員Jin於近日正式退伍，他卸下軍人身份不到幾日而已，13日在韓舉辦擁抱會，名額有限且採取抽取的方式。沒想到，活動出現插曲，一名女粉絲趁著與他近距離接觸時偷襲強吻他，影片現在韓網熱議，粉絲一片怒罵聲。

▲Jin正式退伍，13日舉辦擁抱會。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）

▲Jin正式退伍，13日舉辦擁抱會。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）

根據韓網曝光的影片裡，Jin張開雙手擁抱每位抽中的幸運粉絲，臉上滿滿寵溺笑容，沒想到，有一名女粉絲突然抱住他的時候，趁機吻上了他的脖子部分，由於保鑣站在兩邊離他有些距離，使得女粉絲強吻成功。

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▲▼BTS Jin擁抱會遭粉絲強吻。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）

▲BTS Jin擁抱會遭粉絲強吻。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）

遭到粉絲強吻，Jin雖然有閃躲，仍敬業地繼續完成擁抱福利，但這段影片也因此掀起熱議，大批網友痛罵粉絲強吻的行為「怎麼突然就親上去了」、「太過分了」、「在幹嘛啦」、「有點禮貌吧」、「是不是瘋了」、「這是性騷擾程度了吧」。

但也有網友震驚「保鑣離太遠」、「保鑣離這麼遠彷彿奇景」，事實上，Jin所參加的活動是他退伍後，首個公開行程，為了回饋粉絲的支持，破天荒舉辦擁抱會福利，沒想到卻發生強吻插曲，令其他粉絲表示無法接受，希望公司加強對他的保安。

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Jin, 防彈少年團, BTS

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