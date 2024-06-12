李懿掉現金跟手機代誌大條　被莎莎虧「腦子還好？」

記者葉文正／台北報導

八大電視《WTO姐妹會》節目討論「各國人特性」，其中台灣人拾金不昧的美德獲讚無數，李懿提及自己曾掉過三次手機、一次錢包，其中錢包裡有一萬塊，都失而復得！但天兵行為讓莎莎忍不住虧說：「妳的腦子還好嗎？」

▲李懿提及自己曾掉過三次手機、一次錢包，其中錢包裡有一萬塊，都失而復得！。（圖／八大提供）

李懿還原錢包裡有一萬塊的那次，是放在便利商店桌子的抽屜裡，過了兩、三個小時她才想起，「回去之後發現錢包原封不動在那。」驚人結果連郭彥均都不敢置信，逗趣發問：「妳上面有貼符是不是？」竟然連路人都不敢動。



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▲郭彥均(左)與莎莎。（圖／八大提供）

台灣人拾金不昧的事跡，讓外國人及新住民感到不可思議，來賓汴慶華分享親身經歷，有一次他拎著大包、小包行李要到墾丁拍戲，後背包裡放錢包、電腦還有劇本，想不到自己在把行李箱丟上車後，就將後背包遺落在路邊的機車上，他說：「當天我從基隆開車到苗栗，才發現後背包沒拿，趕緊打給媽媽後，媽媽就說我的包包還在摩托車上，沒被動過。」來自日本的Haru也表示，自己曾在搭捷運時掉過悠遊卡及名片夾，「但我隔幾天再去捷運服務台問，都找回來了。」



此外，台灣人愛玩文字諧音梗的習慣，雖然讓外國人感到驚奇，卻也讓他們叫苦連天。來自德國的亞尼克提到，台灣人喜歡說「484」代表是不是，以及用「3Q」代表謝謝的用法讓他受不了，他說：「學中文不簡單，加這種東西我們更崩潰，因為更不懂你們在講什麼，要唸出來才知道是什麼意思。」

而美國、香港人也將分享當地人的部分特殊用語，其實是在偷罵外國人。日本的Haru也舉例台灣過年問候語，「外國人只會說新年快樂、恭喜發財，但是看到台灣人每年都會出現不一樣的，像是金好運旺龍來等，我覺得這個非常厲害。」

而這樣的創意祝福語則是讓主持人莎莎、郭彥均感到困擾，莎莎說：「每年快到過年時，工作夥伴就會問有什麼祝賀詞嗎？如果講『新年快樂』他們就會覺得很老梗。」郭彥均也開玩笑說：「會因此被說好無聊，藝人只講新年快樂能聽嗎？」在在印證台灣人習慣過年要說創意祝福語的特性。