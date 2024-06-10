黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

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黃仁勳被包圍「驚見日男神古川雄輝」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

古川雄輝因主演《惡作劇之吻2013》而走紅。（圖／翻攝自古川雄輝IG）

▲古川雄輝因主演《惡作劇之吻2013》而走紅。（圖／翻攝自古川雄輝IG）

圖文／CTWANT

36歲日本男星古川雄輝畢業於名校應慶私塾大學，長相亮眼的他還被選為「慶應先生」，踏入演藝圈後與矢作穗香合作《惡作劇之吻2013》，飾演男主角入江直樹而走紅，也曾來台宣傳，獲得不少台灣粉絲支持。日前時報周刊CTWANT的讀者在台北市松山區巧遇古川雄輝，而他也跟民眾們自拍，展現親民的一面。

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本刊讀者巧遇古川雄輝來台，並親切與粉絲拍照。（圖／讀者提供）

▲本刊讀者巧遇古川雄輝來台，並親切與粉絲拍照。（圖／讀者提供）

上月29日本刊讀者在松山區遇見來台的古川雄輝，當時被譽為「AI教父」的輝達執行長黃仁勳也在附近，吸引大批人潮「朝聖」，讓恰巧路過的古川雄輝相當好奇，停下腳步想要一探究竟，也因此被粉絲們認出，而他相當親切地與民眾們打招呼，並貼心拿著手機跟大家自拍。此次台灣行古川雄輝也特地拍攝Vlog，並上傳到YouTube頻道，與粉絲分享他所去的景點及享用的美食。

由於古川雄輝是學霸，加上180公分的高挑身材，因此被封為「真人版直樹」，而他也跟劇中的直樹一樣是位痴情男子，2019年與交往8年的圈外女友結婚，他比老婆小4歲，兩人是在共同好友的生日派對上認識，雖然一度分手，但在2018年復合，婚後不久夫妻倆就迎來女兒，他也成為演藝圈中的帥氣奶爸。

與圈外女友結婚後，古川雄輝成為演藝圈帥氣奶爸。（圖／翻攝自古川雄輝IG）

▲與圈外女友結婚後，古川雄輝成為演藝圈帥氣奶爸。（圖／翻攝自古川雄輝IG）

當爸後古川雄輝仍持續有戲劇作品，最令人印象深刻的就是去年主演日劇《我和老公和他的男友》，飾演周旋於老婆和男友之間的男人，其中還有與男學生接吻的畫面，對他來說是一大挑戰，坦言：「與女性有婚姻關係，但同時又跟男性交往的角色不好演，但希望針對這主題認真思考且愉快地演出！」

古川雄輝在《我和老公和他的男友》有突破性演出。（圖／翻攝自Paravi推特）

▲古川雄輝在《我和老公和他的男友》有突破性演出。（圖／翻攝自Paravi推特）

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