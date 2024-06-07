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把台灣當「灶咖」！Dreamcatcher前往高流開唱　成語送畢業生祝福

記者吳睿慈／台北報導

南韓7人女團Dreamcatcher把台灣當「灶咖」獨鍾台粉，化身應許女神的她們繼3月唱完台北場後，宣布二度來台再唱安可場，7月27日首次站上高雄流行音樂開唱，恰好近期適逢學生畢業潮，她們特地越洋錄製感謝影片，一人一句中文問候祝福畢業生。

▲▼Dreamcatcher。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）

▲Dreamcatcher前往高雄會粉絲。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）

Dreamcatcher結束台北專場後，不到半年時間宣佈南下會歌迷，首次將站上高流開唱，她們難掩興奮地說：「高雄我們來了！」屆時除了帶來有別於台北場的精采舞台表演外，首次到高雄的7位女神更預告：「好想逛夜市跟吃小吃！」幾位成員還在閒暇之餘開始做「功課」，舉凡高雄在地美食包括：鴨肉飯、紅茶牛奶甚至連大碗公的冰都想一嚐，她們更透露有時間的話想去高雄的愛河、有名的六合夜市逛逛走走，笑說：「已經迫不期待七月到高雄了！」

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▲▼Dreamcatcher。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）

▲▼Dreamcatcher特地錄影片祝福畢業生。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）

▲▼Dreamcatcher。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）

近來適逢學生畢業潮，貼心的她們得知許多在就學的InSomnia（官方粉絲名稱）準備畢業，7人分別送上暖心祝福，當中隊長祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美與佳泫化身「幸運女神」排排站，親口說出對粉絲畢業的應援話語，每一位成員還特別大秀中文用四字成語祝福粉絲，包括前程似錦、一帆⾵順、鵬程萬⾥、⾺到成功、前途無量、學業有成、⼤有作為等，希望所有畢業生帶著她們滿滿幸運祝福奔向美好前景。演唱會門票在7日於KKTIX及全家便利商店開賣，詳情請洽微樂客。

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