給孫安佐1封公開信！68歲教授「4道理」提醒：別怪父母

▲翁達瑞於臉書PO出一封給孫安佐的公開信，內容中詳敘「不需要責怪父母」的原因。（翻攝自孫安佐IG／翁達瑞臉書）

圖文／鏡週刊

24歲星二代孫安佐日前因在泰國呼麻、私闖民宅再度登上新聞版面，他後來又在記者面前抱怨父親孫鵬種種行為，引起網路熱議。對此，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）於臉書po出一封給孫安佐的公開信，內容中他特別提到，「不要責怪父母是當年我看不清的第四條道理。每個人都有自己的人生要過，父母無法為我們負責。責怪父母之後，我們還是要面對自己的人生不幸。」

翁達瑞昨於臉書PO文「給孫安佐的一封公開信」，信件開頭他就提到，「安佐小老弟：希望你不介意我這麼稱呼你。其實我的年紀比你爸媽都大，但又想用平輩的立場跟你對話，所以就稱你為小老弟。」他指這幾天在網路上看到2段與孫安佐有關的影片。「你現在的處境，年輕時的我並不陌生。」大半輩子過了，當年看不到的道理，「如今也都豁然開朗，而且值得與你分享。」他也強調，這就是為什麼要寫這封信的理由。

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翁達瑞以自身經驗說道，當年自己看不清的道理，以這一條最關鍵：「我們都沒有選擇原生家庭的機會，更不可能改變原生家庭，而原生家庭的影響會跟著我們一輩子。」他認為若人生可以重來，自己會更早接受命運的安排，概括承受原生家庭的一切。「好的，我心存感恩，還要發揚光大。壞的，我會奮力掙脫，停止複製。」

翁達瑞說道，當年自己看不清的第二條道理，就是我們也不能選擇父母。也因為這樣，小時候我們都曾經羨慕過同學擁有的父母，因為感覺都比自己的父母好。長大後，才發現同學都在互相羨慕，因為所有的父母都有2套行為標準：優點表現給別人欣賞，缺點留給家人承受。即使父母可以互換，我們也永遠不會滿意，因自己的父母我們看缺點，別人的父母我們看優點。這是當年自己看不清的第三條道理。

翁達瑞認為，既然父母不能選擇，也無法交換，就算可以交換我們也不會滿意，「那就不需要責怪父母，縱使我們的不幸是他們所造成。」若可以把人生的不幸歸咎父母，他們也有父母可以責怪：子女怪父母；父母怪祖父母；祖父母怪曾祖父母……，沒完沒了！「不要責怪父母是當年我看不清的第四條道理。每個人都有自己的人生要過，父母無法為我們負責。責怪父母之後，我們還是要面對自己的人生不幸。」

最後，翁達瑞向孫安佐表示，這是他要給的提醒：「你已經24歲，可以決定自己的日子。如果你不滿意父母為你安排的人生，你可以重新選擇，然後為自己選擇的人生負責。」而兩代關係本來就是家庭難題。不論親子關係好壞，每個人都要如此期許自己：幸福要由我傳承；不幸也要由我終止。他也回憶起過去，自己9歲喪父，遭遇不順時只有母親可以責怪。「我今年68歲，有足夠的閱歷見證人生的美好。我人生最美好的時光都有母親的角色。她一年半前才過世。因為好為人師的職業病，我冒昧寫這封信給你。如果你覺得受到打擾，甚至有被冒犯，我要向你致歉。最後祝你一切安好！」

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