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準備搶票！《淚之女王》金智媛7月見面會辦在新莊　門票最多2000張

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金智媛近日演完超夯戲劇《淚之女王》人氣飆漲，日前經紀公司HighZium studio宣布展開首次亞洲巡迴粉絲見面會，台灣站將在7月21日登場，主辦單位於1日現身，證實場地設在新莊Zepp New Taipei舉辦，引起大批粉絲尖叫狂歡。

▲▼金智媛。（圖／翻攝自ONINN ASIA臉書）

▲金智媛台灣見面會場地出爐。（圖／翻攝自ONINN ASIA臉書）

《淚之女王》男女主角金秀賢、金智媛都確定將於7月來台會粉絲，金秀賢搶先一步登台於7月6日在林口體育館舉辦見面會，金智媛「夫唱婦隨」，她則是在同月21日後腳來台。

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金智媛台灣見面會的承辦單位「ONINN ASIA」稍早公布活動時間地點，確定7月21日晚間6點在新莊Zepp New Taipei舉辦，該場地若是一樓全為站位，包含二樓最多容納2200名觀眾，但若為全都設置為座位區則為容納1200名觀眾，見面會票券有限，也讓粉絲擔心搶不到票。對此，承辦單位表示詳細票價、售票時間，將於日後公告。

▲▼金智媛演完超夯戲劇《淚之女王》人氣飆漲。（圖／翻攝自ONINN ASIA臉書）

▲金智媛演完超夯戲劇《淚之女王》人氣飆漲。（圖／翻攝自ONINN ASIA臉書）

事實上，經紀公司HighZium studio月初宣布她將舉辦出道14年以來的首場粉絲見面會，6月22日在首爾麻浦區的「Shinhan pLay Square」登場，場地僅能容納400人，對比她的超高人氣，門票開搶日瞬間湧入超過50萬粉絲進到系統。如今台灣站也是「小場地」比照辦理，新莊Zepp New Taipei最多只能容納2千人，也有粉絲直呼「要努力搶票了」。

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