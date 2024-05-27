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卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

記者葉文正／台北報導

《我的明星村長》卜學亮(阿亮)和姚元浩之前前遭傳出王不見王，卜學亮接受訪問時被問到此事，表示兩人曾晚上私約喝酒談心，解除隔閡。而他被問到恩師小燕姐近況，也突然透露：「以前只想躲她躲遠遠的」而談到學霸女兒Betty，阿亮卻霸氣表示：「擔心女兒嫁不好，不嫁也可以，不給孩子壓力，男人沒什麼好東西。」

▲卜學亮擔任明星村長。（圖／記者葉文正攝）

▲卜學亮擔任明星村長。（圖／記者葉文正攝）

卜學亮的27歲大女兒曾在荷蘭當交換生，卜學亮今宣傳《我的明星村長》說，已經回到台大並完成學業了，原本念森林系後來轉系到心理系，卜學亮表示大女兒從事人力資源相關工作，小女兒也從東吳畢業了，目前是在貿易公司工作。

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▲卜學亮擔任明星村長。（圖／記者葉文正攝）

▲提到恩師阿亮滿是佩服。（圖／記者葉文正攝）
目前女兒們都尚未結婚，阿亮說，女兒希望不要對外聊太多她們的事，感情都隨她們發展，但卜學亮嘆：「男孩子沒有幾個好東西」，說女兒們如果生了孫子他不會幫忙帶，怕帶不動。

▲卜學亮擔任明星村長。（圖／記者葉文正攝）

▲卜學亮霸氣說女兒不一定要嫁。（圖／記者葉文正攝）
先前曾被傳出和姚元浩不合，卜學亮解釋：「我們就是想法一開始個性上的不同，他有時候就是一直往前衝，而且一開始我們沒有合作過，不太知道彼此的個性或調性是怎麽樣的」。卜學亮在收工後，和姚元浩喝點酒交心，在溝通下就會更了解彼此，雖然對方還是一樣行事，但卜學亮學著換位思考，同時也自認比較撈叨、囉唆，會漸漸找到跟不同年紀的後輩的相處方式。


男星黃子佼繼去年捲入Metoo風波後，今年再被爆出持有7部未成年少女淫片，甚至有受害者出面指控未成年時期被性侵得逞，阿亮被問到有沒有關心對方？他仍說：「沒有關心，還是沒有打擾他，他還是要自己面對」。

阿亮談到恩師張小燕，雖然目前尚未約出來吃飯敘舊，但仍有保持聯繫，日前適逢母親節，還是有傳訊給對方，他坦言的張小燕身教影響蠻深，「她不太會說『你要怎麼樣』，只做公益的廣告、會看到她的做人做事」。他接著透露年輕的時候，見到張小燕只會想躲遠一點，深怕自己又做錯什麼事情會挨訓，但後來相處越來越親密、像家人，也有相處的方式，自認嘴比較笨，所以都是用訊息關心對方。

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