路易莎女店長「挺K罩杯收銀」爆紅！　被罵肥…深夜PO「超兇健身片」網：晃到頭暈

記者潘慧中／綜合報導

PTT日前瘋傳一張「路易莎女店員」的超兇照，站在收銀機前微微彎腰，上衣包不住K罩杯好身材，不久後更被神出真實身份，原來她的本名叫張維亞，目前是路易莎西屯文心店店長，個性直爽的她發現有部分網友批評自己很肥，2日深夜上傳運動的影片，再度引來不少人關注，「如果跟妳一起運動會很難專心欸！」

▲張維亞因為這張收銀照爆紅。（圖／翻攝自PTT）



發現有部分網友批評身材後，張維亞2日在臉書無奈地說：「奇怪我有說過我是個瘦子嗎？從小胖而且胖對地方啦！可惡！」並上傳一張超兇自拍照，只見她綁著超萌雙馬尾辮子頭，單穿藍色細肩帶背心，豪胸從衣服上方、旁邊溢了出去，讓人眼睛大吃冰淇淋。

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▲張維亞回應網友批評。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）



不久後，張維亞更上傳一段健身影片，「由於酸民都說我很肥，所以我就來運動一下！」可以看到她紮起頭髮，露出雪白肌膚，身穿開深U運動內衣，渾圓胸型一覽無遺，搭配貼身長褲，襯托出穠纖合度的雙腿，不少粉絲看了都跳出來安慰她，「有肉才性感」、「這樣剛剛好」、「不用跟那些人生氣。」

▲張維亞上傳健身影片。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）



事實上，張維亞私底下是小有名氣的網美，同時經營臉書、Instagram和Youtube等社群平台，因「收銀照」爆紅後，真的有一名湯姓網友在臉書粉絲團「南港7條蛇2.0」回報，他親赴路易莎西屯文心店朝聖，證實張維亞真的有在店內出沒。有趣的是，根據湯男目測，店內用餐的客人「8成以上都男生」，不知是否純粹巧合、抑或是慕名而來。

▲張維亞。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）

