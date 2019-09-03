ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住

記者李玟儀／綜合報導

南韓網路模特兒申才恩（신재은）擁有天使臉孔、魔鬼身材， 在網友間人氣超旺，過去曾來台灣旅遊，因為一張穿著旗袍的窈窕曲線照成功吸引不少關注。最近她在服裝上又有新突破，心機款連身泳衣中間挖了20公分的洞，性感沒有極限。

▲▼申才恩。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

▲申才恩不科學的腰臀比彷彿真人版娜美。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

申才恩近日分享了一批泳裝照，在炎熱的夏天放送清涼福利幫粉絲滅火，但泳衣的尺度根本超生火，先是一件水藍色兩截式比基尼，她站在泳池中拍攝，鏡頭由上往下俯拍，渾圓胸型一覽無遺，很懂網友口味的她，甚至還有重點部位的近距離高清照，畫面正對美胸毫不躲藏，讓人看了血脈噴張。

請繼續往下閱讀...

▲▼申才恩。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

▲申才恩臉蛋清純像天使，身材火辣簡直魔鬼。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

不僅如此，另一套橘膚色的泳裝更吸睛，雖然是連身款式，但處處有亮點，正面挖了一個橢圓形的洞，從胸部開到小腹位置，上半身南北半球全露，只靠一個結連結左右兩片布料，完美襯托姣好火辣身材。

▲▼申才恩。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

▲申才恩的中洞泳裝超辣。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

除了利用泳衣展示曲線之外，申才恩也跟風換上時下最流行的真理褲，小秀了翹臀、蜜大腿。此外，她也曾穿著豹紋比基尼出現在拳擊場，坐在椅子上戴著拳擊手套的雙臂掛在護欄上，長腿微開正對鏡頭，畫面呈現力與性感的結合。

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

演藝圈殘酷「階級潛規則」　綜藝咖被看不起..經紀人諷：不要跟小甜甜走太近

演藝圈殘酷「階級潛規則」　綜藝咖被看不起..經紀人諷：不要跟小甜甜走太近

周杰倫報喜！宣布「18天後有大事」　粉絲苦等1年忍到想哭：終於啊

周杰倫報喜！宣布「18天後有大事」　粉絲苦等1年忍到想哭：終於啊

林志玲AKIRA央視合體「陸網友氣炸抵制」　爆節目單上名字消失了！

林志玲AKIRA央視合體「陸網友氣炸抵制」　爆節目單上名字消失了！

川航駕駛艙玻璃爆裂「副機長吸出窗外」　95秒驚悚電影畫面曝光！

川航駕駛艙玻璃爆裂「副機長吸出窗外」　95秒驚悚電影畫面曝光！

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

蔡阿嘎被通知「繼承2.2億元」！收這封email一夕發大財　超爽放話買YouTube

蔡阿嘎被通知「繼承2.2億元」！收這封email一夕發大財　超爽放話買YouTube

黃曉明錄到一半翻臉了：神經病！「暴怒拍桌對罵」　王俊凱笑臉瞬間僵住

黃曉明錄到一半翻臉了：神經病！「暴怒拍桌對罵」　王俊凱笑臉瞬間僵住

唐綺陽運勢／本周處女座受矚目！射手「留意職場戀情機會」　獅子當心破財

唐綺陽運勢／本周處女座受矚目！射手「留意職場戀情機會」　獅子當心破財

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動

兒子都生了還被抓劈腿！男星懺悔補簽字結婚　老婆穿白紗「表情超僵」

舞台煙火突爆炸！女歌手「被射穿水蛇腰」慘死觀眾眼前　公司哀痛出面說明

郭書瑤「新戲約被大元搶走」　9個月沒戲拍…爆全被「她」害的

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

申才恩, 신재은

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了
  2. 真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住
  3. 瘋電影／人生消極掰　哪裡跌倒哪裡躺好
  4. 金鐘54／「姐妹」共事一夫30年！謝瓊煖演隱形正宮：她不覺得委屈
  5. 金鐘54／美女主播王偊菁挺7月孕肚忍痛爬陡山　回家看播出嚇傻
  6. 是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動
  7. 泫雅辣秀雪白雙峰狂奔！　「手腳90度高舉」超卡跑步姿勢Q炸…網萌翻：好像卡通人物
  8. 綠光罩頂！女友手機有「小公主…」曖昧簡訊　孫其君當場抓包崩潰
  9. 無尊《大熱門》手機被突襲…抓包「討論憲哥群組」　吳宗憲氣爆粗口！
  10. 《模犯生》阿班「單眼皮→雙眼皮」　變身中二屁孩擋「小姑姑女神」桃花

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366