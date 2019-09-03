真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住

記者李玟儀／綜合報導

南韓網路模特兒申才恩（신재은）擁有天使臉孔、魔鬼身材， 在網友間人氣超旺，過去曾來台灣旅遊，因為一張穿著旗袍的窈窕曲線照成功吸引不少關注。最近她在服裝上又有新突破，心機款連身泳衣中間挖了20公分的洞，性感沒有極限。

▲申才恩不科學的腰臀比彷彿真人版娜美。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

申才恩近日分享了一批泳裝照，在炎熱的夏天放送清涼福利幫粉絲滅火，但泳衣的尺度根本超生火，先是一件水藍色兩截式比基尼，她站在泳池中拍攝，鏡頭由上往下俯拍，渾圓胸型一覽無遺，很懂網友口味的她，甚至還有重點部位的近距離高清照，畫面正對美胸毫不躲藏，讓人看了血脈噴張。

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▲申才恩臉蛋清純像天使，身材火辣簡直魔鬼。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

不僅如此，另一套橘膚色的泳裝更吸睛，雖然是連身款式，但處處有亮點，正面挖了一個橢圓形的洞，從胸部開到小腹位置，上半身南北半球全露，只靠一個結連結左右兩片布料，完美襯托姣好火辣身材。

▲申才恩的中洞泳裝超辣。（圖／翻攝自Instagram／zennyrt）

除了利用泳衣展示曲線之外，申才恩也跟風換上時下最流行的真理褲，小秀了翹臀、蜜大腿。此外，她也曾穿著豹紋比基尼出現在拳擊場，坐在椅子上戴著拳擊手套的雙臂掛在護欄上，長腿微開正對鏡頭，畫面呈現力與性感的結合。