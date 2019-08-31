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八三夭掰了滾石！　宣布舉辦「新巡演」重返台北小巨蛋

記者關韶文／台北報導

搖滾樂團八三夭31日現身西門町，封街舉辦自己的生日派對，同時宣布11月23日將站上台北小巨蛋開唱，舉辦全新巡迴，而被問到未來的合約動態，主唱阿璞坦言，「我們跟滾石的合作已經到期，未來也會成立自己的音樂廠牌。」

八三夭《一事無成的偉大》巡演走了一年半，和滾石合作暫時告一個段落，而八三夭選在生日這天，宣布將以「全新巡迴」重返小巨蛋，八三夭開心表示，「我們在上次小巨蛋後，有很多新的想法，也許可以開始嘗試做更大的演唱會，也希望新的巡迴會唱新歌！」

▲▼八三夭生日趴 。（圖／記者張一中攝）

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▲▼八三夭與滾石合約到期，宣布重返小巨蛋 。（圖／記者張一中攝）

▲▼八三夭生日趴 。（圖／記者張一中攝）

去年首場小巨蛋，八三夭邀請五月天擔任演唱會嘉賓，至於新的巡迴會邀請到誰，八三夭主唱阿璞笑說，「五月天一直算是我們的大哥，他們都一直很照顧我們，我們第一次站上小巨蛋，很厚臉皮邀請他們，但這次如果再邀請，我可能會付不起！」

至於未來的音樂品牌動態，八三夭對自己的音樂很有想法，「未來會成立新的品牌，希望可以有更多音樂的可能，接下來我們會成立新的公司，跟滾石的合約也到了，滾石都一直體諒我們，支持我們做很多決定，所以感謝滾石，我們也希望可以跟滾石有更多合作的可能。」

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