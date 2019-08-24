「地球之肺」亞馬遜雨林野火狂燒16天　李奧納多怒了：為什麼媒體都不報？

記者蕭采薇／綜合報導

距離台灣半個地球之外，位於巴西的亞馬遜雨林（Amazon rainforest）製造了全球約20％的氧氣，有著「世界之肺」的稱號。然而這座全球最潮濕的巨大森林，正面臨前所未有的野火危機，以史無前例的規模燃燒中，大火已經持續三週。包括一向關心環保議題的李奧納多（Leonardo DiCaprio）等好萊塢明星全都站出來，呼籲大眾一同透過連署發聲。

▲「地球之肺」亞馬遜雨林正面臨前所未有的野火危機。（圖／翻攝自李奧納多IG）

包括奧斯卡影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）、小賈斯汀（Justin Bieber）、拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）、名模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），以及球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）和姆巴佩（Kylian Mbappé）等各界名人，全都站出來為亞馬遜雨林發聲。

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▲李奧納多一向關注環保議題。（圖／翻攝自李奧納多IG）

一向關注環保議題的李奧納多，更是在IG嚴肅並氣憤的的質問：「亞馬遜雨林在過去的16天一直在燃燒，為沒有任何媒體報導？」事實上，與去年相比，巴西境內的野火數量增加了80％，且超過半數都發生在亞馬遜地區，對環境和生態造成嚴重破壞。專家更指出，讓「地球之肺」窒息的兇手，其實就是人類。

▲李奧納多在IG氣憤質問，為什麼沒有媒體報導亞馬遜雨林大火。（圖／翻攝自李奧納多IG）

亞馬遜雨林長年潮濕，即便是在乾季，也很難著火，不像是加州或是澳洲的灌木叢，所以勢必是人為。起因可能是牧場主人或是伐木工人，為了想要快速「整理」並利用土地，才選擇用放火的方式。更可悲的是，極右派的巴西總統波索納洛，甚至指控正在發生的亞馬遜大火，很可能是非政府組織自己放的火，目的是讓巴西政府受到國際輿論批評。

▲小賈斯汀也在IG聲援保護亞馬遜雨林。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

實際上，波索納洛本人也完全不重視環境保護政策。在他上任以來不僅廢除了亞馬遜雨林內的原住民保護區，更鼓勵開墾雨林作為牧場與農地，並讓農業與採礦財團進駐，全是因為心中只有「發大財」。因此各界名人站出來，呼籲大眾一同透過連署發聲，透過輿論壓力希望巴西政府能正視這項議題，目前連署活動正在非營利組織Avaaz進行，目前已累積超過176萬份連署書。