老師趁期中考駭進學生手機！才剛抓到證據...模範生起疑提早交卷

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Mr.臨時老師（又譯臨時制先生）》進入第8集，殺死女學生的兇手快要呼之欲出，而為了得知學生之間的祕密，擔任臨時老師的尹鈞相不得不偷偷駭進學生手機，正當他利用期中考試時間連結模範生手機時，雖抓到驚人關鍵證據，對方卻早就起疑，強硬要求提早交卷，緊張劇情讓收視飆破自身最高紀錄！

▲模範生嗅到不對勁提早交卷。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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《Mr.臨時老師》由尹鈞相飾演的前律師，偽裝成「臨時老師」奇江載潛入名門高中，以調查女高生謀殺案。他的身分已被「千明高中四人幫」中的李奇勳（崔圭真飾演）得知，然而該學生暗戀死亡女學生鄭秀雅多時，他也好奇到底誰才是真兇，因此並沒有揭穿對方，也並無告知其他另3名好友。

不過身為議員兒子的全校模範生柳范真（李濬榮飾演）似乎已嗅到不對勁，他發現奇江載特別好奇鄭秀雅死亡事件，還試圖以此要脅「千明高中四人幫」的女偶像練習生，也發現李奇勳與奇江載似乎有著不能說的秘密。

▲奇江載駭客好友抓到證據，交代絕對不能拔掉連結。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

為了加速追查真相，奇江載決心大膽駭進學生手機，找來駭客好友，利用期中考學生會把手機交出來的空檔，在教室前面大喇喇遠端下載手機資料！

每支手機下載大約需時10分鐘，他先是鎖定2位關鍵涉案學生的手機，接著連結柳范真的手機時，卻被對方發現異狀，他寫完考卷便要求提早交卷，但這時駭客好友表示「抓到了關鍵證據，千萬不能拔除連結」，剩下不到20%就可下載成功，然而柳范真已經拿著考卷走向教室前，劇情緊張刺激讓人看了手心冒汗，也刷新自身收視紀錄達3.579%。《Mr.臨時老師》愛奇藝台灣站每週四五播出。

▲老師把對方手機藏在桌下，但模範生已經走到台前。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）