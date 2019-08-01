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《鋼之鍊金術師》導演和台灣合作！原創動畫《伊甸》搶先曝光

▲▼Netflix攜手台灣西基動畫、五號影像打造首部由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》。（圖／Netflix提供）

▲Netflix攜手台灣西基動畫、五號影像打造首部由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》。（圖／Netflix提供）

記者林映妤／台北報導

Netflix首度登陸台北漫畫博覽會，開幕首日帶來《Netflix遇見台灣原創力》講座，宣布Netflix聯手台灣團隊為全球動漫迷打造原創節目，並揭曉首部由台灣製作團隊主導的Netflix原創動畫影集《伊甸》的新一批素材！

Netflix首席動漫製作人櫻井大樹擔任主持人，分享與台灣西基動畫及五號影像《伊甸》的跨國合作緣起，「台灣一直以來都是動漫大國，我指的不僅是粉絲的熱情，更是全球動漫創作版圖上的重要陣地。從Netflix的經驗中，我們持續看到台灣創作夥伴令人經驗的創作能量，以及台灣整體動漫產業所帶來的高品質作品，我們能夠持續滿足全球190個國家動漫迷的重要驅動力。」

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▲▼Netflix攜手台灣西基動畫、五號影像打造首部由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》。（圖／Netflix提供）

▲▼由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》在台北漫博會曝光新素材。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix攜手台灣西基動畫、五號影像打造首部由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》。（圖／Netflix提供）

五號影像社長金本真，也是出色的CGI與3D動畫導演，他率領旗下4位台灣動畫師張孟彤、羅琛智、姜晴紋、楊予諾與觀眾分享從西遊記齊天大聖孫悟空為靈感的《Monkey Gang》以及其他原創作品，期待未來與Netflix一起合作，面向全世界觀眾。

金本真的著名經歷包括曾參與大友克洋總導演的《鬼．火．熊．武》，擔任「永別了武器」製作的CGI導演，以及《科學小飛俠Crowds》、《牙狼〈GARO〉-炎之刻印》等作品的3D 動畫導演。

另一項令人興奮的消息，則是曾擔任《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》導演的入江泰浩與台灣動畫導演彭喜浩一同發布Netflix原創動畫《伊甸》從未問世的最新素材。

入江泰浩被問到在本次台日跨國合作過程的難忘經驗時說：「過去在跨國合作的製作過程中，不同國家的語言溝通都會是一個挑戰，但是彭喜浩導演和西基動畫的團隊，對於動畫的喜愛，超越語言的隔閡，我們的共通語言就是動畫。」

▼原創動畫《伊甸》由台日合作。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix攜手台灣西基動畫、五號影像打造首部由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix攜手台灣西基動畫、五號影像打造首部由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix攜手台灣西基動畫、五號影像打造首部由台灣團隊主導的原創動畫《伊甸》。（圖／Netflix提供）

分享《伊甸》的創作歷程時，入江泰浩與西基動畫彭喜浩導演向觀眾解釋了2D擬真3D技術與獨特的人物設定製作過程的挑戰，尤其是眼球精細處理技術與線框圖立體成像技術，如何讓角色栩栩如生，加上從人物草圖到上色後眼神分層解析、全身配件細節草圖與上色後的立體感成效、入江泰浩導演在分享3秒動態捕捉影像與臉部表情畫面等精緻而生動的創意分享時，更親自在台上用生動的動作展現，看得全場動畫迷佩服不已。

《伊甸》將於2020年問世，將在全球超過190個國家與動漫迷見面。

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