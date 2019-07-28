艾成結不了婚主因「女方沒意願嫁」　沈嶸爆1關鍵：他達不到王瞳標準

圖文／鏡週刊

王瞳捲入男星馬俊麟與其妻梁敏婷的婚姻風波事件，背負小三罵名，昨日她與男友艾成緊急跳出來滅火，甜蜜放閃證明兩人的感情一如往昔、情堅未變。但沈嶸老師通靈後發現，兩人感情早已趨淡，即便如此艾成還是願意為愛挺身而出。反倒是王瞳，沈嶸直言「即使王媽媽不反對，王瞳嫁艾成的意願也不高。」

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沈嶸老師通靈王瞳與艾成現在的感情確實已變淡，結不結婚完全要看王瞳願不願意嫁。艾成一直想要娶王瞳的心從來沒有變過，王瞳的內心雖然也想結婚，但是碰到艾成就會「嫁不下去」，有兩個原因，第一是艾成對王瞳的新鮮感已經下降，想要結婚的衝動激情早已過去；第二是艾成的經濟能力目前還達不到王瞳的標準。

這次風波中，艾成果不其然非常有默契的出面力挺女友王瞳，兩人似乎套好招口徑一致對外，即使艾成知道王瞳在與自己交往的期間對感情並「不夠專心」，但是還是全力幫王瞳護航擺脫小三名聲危機，證明艾成確實是很傻又很專情的「真愛正緣」。沈嶸老師建議王瞳應該要嫁的人就是艾成，愛妳的男人就是最好的王牌，加上艾成又是王瞳前世的老公，從前世到今生都始終如一，對王瞳百般呵護寵愛。沈嶸老師說：「嫁給真正愛妳的人比嫁給有錢人更重要。」

王瞳將不能嫁艾成的原因都推給媽媽，沈嶸老師通靈王瞳的內心，即使王媽媽不反對，王瞳嫁艾成的意願也不高。兩人此生能否修成正果，沈嶸老師說端視王瞳能否放下對經濟條件的執著。所有的父母都希望孩子幸福，王瞳是實力派的演員，自己就很會賺錢，幸福其實可以自己帶給自己，甚至可以滿溢出來帶給艾成，不用等待男人在經濟上照顧自己。



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