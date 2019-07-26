張景嵐深夜曝「特殊體質」心聲！　仔細一看…手臂突腫一塊惹網心疼

記者謝艾婷／綜合報導

宅男女神張景嵐擁有天使臉孔和火辣身材，模特兒出身的她，近年轉戰戲劇圈後，演技大受好評，儘管工作忙碌，仍常透過社群網站分享生活點滴，她26日在深夜與粉絲分享蟹足腫體質的心聲，立馬引來蟹足腫之友的共鳴。

▲張景嵐。（圖／張景嵐IG）



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張景嵐在Instagram上分享一張自己蟹足腫的照片，她寫道：「我有一顆蟹足腫，在我的手臂上，只要開刀到真皮層，我就會長出紅色的肉。」她也解釋因為身體知道她有傷口，「就會長出張牙舞爪的紅色肉」，像螃蟹的腳就是我們俗稱的蟹足腫。

而張景嵐也表示不打算弄掉手臂上的疤痕，「因為它可以提醒我，沒有人是完美的，包含我自己」，看著自己手臂傷疤的她，似乎特別地敏感，「承認脆弱需要幫助並不是軟弱」、「接受自己會害怕是好的」，像是在告誡自己般，希望對世界都帶有同理心。

▲張景嵐分享蟹足腫照片引起大批粉絲共鳴。（圖／張景嵐IG）



照片一發，更引起各地蟹足腫之友的共鳴，許多擁有此特殊體質的粉絲紛紛留言，「他就是你的刺青呀」、「蟹足腫之友+1，目前和它和平相處」，也有粉絲鼓勵她「妳是最完美的」、「正能量嵐」，並謝謝她分享這段溫暖的話，看完之後得到了強大的力量。