《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

記者張筱涵／綜合報導

南韓童星宋智雅（송지아）和爸爸宋鍾國（송종국）曾一起參與《爸爸！我們去哪裡？》，現在已經是12歲亭亭玉立的少女，常和媽媽朴葉善（박연수）一起參演綜藝節目，在24日搶先公開的節目內容中，就提及她已經收到JYP娛樂的簽約邀請！

宋智雅從小就甜美可愛，長大後留著一頭中長髮，隨意綁起馬尾讓長瀏海自然落下展現優雅氣質，和弟弟6月曝光的合照馬上引起熱烈討論，再加上她拍攝的個人寫真讓大家讚嘆：「長得好像秀智喔！」

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▲宋智雅生活照和寫真都引人注目。（圖／翻攝自朴葉善IG）

在24日搶先公布的《HAPPY TOGETHER4》節目內容中，朴葉善透露宋智雅已經收到各方經紀公司的簽約請求，其中還有南韓三大經紀公司之一JYP娛樂。特別的是，在宋智雅寫真和一些日常照公開後又多出了許多明星臉，像是Apink夏榮、UIE等人，其中因為皮膚較黝黑和眼型的關係，也有人說像TWICE成員子瑜。

▲宋智雅被說像秀智、夏榮、UIE和子瑜（依序從左至右）。（圖／翻攝自秀智、夏榮、UIE IG、TWICE臉書）

主持人劉在錫稱讚宋智雅拍寫真的表情都很美麗到位，還說自己也要學一下的時候，一聽到朴葉善說「都是沒有特別修圖過的自然美喔」更是驚訝。另外，宋智雅在節目中特別展現精湛舞蹈表演，這也讓外界忍不住好奇詢問：「她以後要當偶像嗎？」

▼宋智雅曾跟流行跳手指舞蹈相當可愛。（影片／取自tvN YouTube，如遭刪除請見諒）