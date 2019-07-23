ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

崔振赫33歲竟有初老症狀！自曝私下記憶常斷片：糗忘別人的臉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣演員崔振赫曾在《馬成的喜悅》中飾演因車禍罹患「灰姑娘記憶障礙」的天才醫生，每天都只有1天的記憶，而他自曝現實生活也需要吃銀杏：「我本身記憶力也超不好的，不太記得別人的臉。」好在劇本倒是背得很快，只不過拍完又馬上忘記！

▲崔振赫33歲竟有初老症狀！自曝「私下常記不住別人臉」。（圖／中天電視提供）

▲崔振赫《馬成的喜悅》飾演記憶斷片的天才醫生。（圖／中天電視提供）

請繼續往下閱讀...

崔振赫去年主演《馬成的喜悅》，劇中孔馬成因車禍，導致他無法維持1天以上的記憶，罹患一種短期記憶喪失（蘇薩克氏症候群，俗稱：灰姑娘記憶障礙）後遺症，因此總想盡辦法留住每件事的各種痕跡，讓自己在隔日能靠著這些蛛絲馬跡，拼湊出片段式的記憶。

▲崔振赫33歲竟有初老症狀！自曝「私下常記不住別人臉」。（圖／中天電視提供）

▲崔振赫自曝「私下常記不住別人臉」。（圖／中天電視提供）

現實生活中，崔振赫明明才33歲，也有這種「記憶力喪失」的初老症狀，他坦言：「我本身記憶力也超不好的，不太會記得別人的臉，幾天前發生的事也常記不起來。但我背劇本倒是記得很快，可是拍完也馬上就忘了。」

在《馬成的喜悅》原聲帶中，崔振赫也獻唱了一曲《Forgotten》，他坦言其實原本有歌手夢，「原本是想做音樂，但因緣際會下，就進入演戲的領域了。」透過粉絲見面會圓夢，「在粉絲見面會時唱歌是很開心的，在喜歡我的人面前唱歌很開心。」並透露未來有機會想發片。《馬成的喜悅》7月29日起每週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

推薦閱讀

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬成的喜悅, 崔振赫, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孟美岐《誅仙》預告曝光！　扮凶狠碧瑤「皺眉瞪視」…2秒被網友吐槽翻
  2. 男星4點全露＋玩後門⋯卻拒絕拍攝DIY！原因跟「從小禁忌」有關
  3. 宋慧喬正式離婚後首露面！「憔悴近照」曝光…網驚：OMG好憂鬱
  4. 彼得帕克變廢柴？《蜘蛛人：新宇宙》動畫設定集中文版上市！
  5. 不科學！　高圓圓產後2個月「四肢纖細」首度曝光…網驚：也太少女
  6. 小三嗆馬俊麟正宮：我會拿來吃！妻心碎PO臉書「機會給夠多了」
  7. 異國婚紗照登熱搜　「最美雙胞胎」依依佩佩曝背後真相
  8. 崔振赫33歲竟有初老症狀！自曝私下記憶常斷片：糗忘別人的臉
  9. 妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩6個月！強尼戴普逼哭觀眾：該得奧斯卡
  10. 白家綺產後上圍升級G Cup！　曝兒奶量驚人：一次喝一顆半

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366