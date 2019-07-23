崔振赫33歲竟有初老症狀！自曝私下記憶常斷片：糗忘別人的臉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣演員崔振赫曾在《馬成的喜悅》中飾演因車禍罹患「灰姑娘記憶障礙」的天才醫生，每天都只有1天的記憶，而他自曝現實生活也需要吃銀杏：「我本身記憶力也超不好的，不太記得別人的臉。」好在劇本倒是背得很快，只不過拍完又馬上忘記！

▲崔振赫《馬成的喜悅》飾演記憶斷片的天才醫生。（圖／中天電視提供）

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崔振赫去年主演《馬成的喜悅》，劇中孔馬成因車禍，導致他無法維持1天以上的記憶，罹患一種短期記憶喪失（蘇薩克氏症候群，俗稱：灰姑娘記憶障礙）後遺症，因此總想盡辦法留住每件事的各種痕跡，讓自己在隔日能靠著這些蛛絲馬跡，拼湊出片段式的記憶。

▲崔振赫自曝「私下常記不住別人臉」。（圖／中天電視提供）

現實生活中，崔振赫明明才33歲，也有這種「記憶力喪失」的初老症狀，他坦言：「我本身記憶力也超不好的，不太會記得別人的臉，幾天前發生的事也常記不起來。但我背劇本倒是記得很快，可是拍完也馬上就忘了。」

在《馬成的喜悅》原聲帶中，崔振赫也獻唱了一曲《Forgotten》，他坦言其實原本有歌手夢，「原本是想做音樂，但因緣際會下，就進入演戲的領域了。」透過粉絲見面會圓夢，「在粉絲見面會時唱歌是很開心的，在喜歡我的人面前唱歌很開心。」並透露未來有機會想發片。《馬成的喜悅》7月29日起每週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。