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大兒子一出生…鄧超明顯變了！　「7年堅持做一件事」孫儷：吃飯都能睡著

記者潘慧中／綜合報導

孫儷與鄧超婚後育有7歲兒子「等等」和5歲女兒「小花」，回想起老公一路以來的變化，她23日有感而發地說，自從兒子出生後，老公真的默默改變了，「在他心裡，沒有什麼比和孩子吃飯聊天更重要的事情了…。」

▲▼大兒子一出生…鄧超明顯變了！（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲▼孫儷和鄧超7年前迎來大兒子「等等」。（圖／翻攝自微博／孫儷）

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▲▼大兒子一出生…鄧超明顯變了！（圖／翻攝自微博／孫儷）

孫儷23日上傳一對兒女先前探班鄧超的側拍照，「鄧先生第一次看到這個照片又哭了…他說他不想老，他想一直陪著孩子。」她透露打從兒子7年前出生的那一刻起，老公便正式從男孩蛻變成男人了。

▲▼大兒子一出生…鄧超明顯變了！（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲▼孫儷上傳一對兒女先前探班鄧超的照片。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲▼大兒子一出生…鄧超明顯變了！（圖／翻攝自微博／孫儷）

孩子尚未出生前，鄧超不到半夜絕不睡覺，每天晚上都要約朋友吃飯聊天，但孫儷笑說：「現在，每天趕都趕不出去。」他的想法改變了，他認為陪伴家人是最重要的事，「哪怕累到吃飯吃到一半都能睡著，也必須要和孩子們在一起。」

▲▼大兒子一出生…鄧超明顯變了！（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲自從兒子出生後，鄧超便改掉每天愛約朋友吃飯的習慣。（圖／翻攝自微博／孫儷）

對孫儷、鄧超而言，愛就是陪伴、傾聽和相互尊重，夫妻倆都希望孩子是個有愛的孩子，「那麼首先先讓孩子感受到愛，讓他們在愛的環境裡成長。」以身作則讓一對兒女從生活中感受到愛，如此一來，小孩自然能成為有愛的人。

孫儷微博全文：

鄧先生第一次看到這個照片又哭了……他說他不想老，他想一直陪著孩子。
回想起來，鄧先生的改變可能真的是從等等出生的第一秒開始的。等等剛出生時，因為黃疸要照光，他心疼，紅著眼睛站在孩子邊上，孩子照了多久，他就站了多久，孩子一哭他就把他抱在懷裡。整個月子裡，孩子就是在爸爸的臂彎里長大的。
沒孩子前，鄧先生不到半夜絶不睡覺，天天晚上都要約朋友吃飯聊天。現在，每天趕都趕不出去，在他心裡，沒有什麼比和孩子吃飯聊天更重要的事情了……哪怕累到吃飯吃到一半都能睡著，也必須要和孩子們在一起。
我們對愛的理解，就是在一起，陪伴，傾聽，互相尊重，我們都希望孩子將來是個有愛的孩子，那麼首先先讓孩子感受到愛，讓他們在愛的環境裡成長。

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