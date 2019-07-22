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和王可元激吻爆一夜情！　王淨錯亂驚「在跟殺人犯接吻」

記者蔡琛儀／台北報導

家家和茄子蛋為戲劇《HIStory 3 — 圈套》合作對唱片尾曲《何妨》，近日推出劇情版MV，找來在電視劇《我們與惡的距離》中表現亮眼的王可元，以及演出電影《返校》、《鬥魚》等的女主角王淨，2人上演激情吻戲，王可元事前除了先問好王淨的「安全範圍」，還緊張到猛灌漱口水，王淨則是狂嚼薄荷糖。

▲▼ 家家,茄子蛋,王可元,王淨 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 王可元和王淨在MV中有一段相當奇幻的一夜情 。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 家家,茄子蛋,王可元,王淨 。（圖／相信音樂提供）

家家和茄子蛋也在MV中以第三人視角演出，一場在舞廳的對唱戲碼，勾起雙方的搞笑靈魂，2人在空檔時邊跳「愛情的恰恰」邊聊回憶，家家笑說高中時來過舞廳開眼界，阿斌則無厘頭冒出一句「附近的田雞很好吃」，笑翻旁人。

王可元在MV中飾演停車場管理員，他每天能聽見的最溫柔的話，是面前票卡機的機械女聲「請取票入場」，某天，票卡機突然吐出一句「今天辛苦了」，隨後美麗又特立獨行的女孩何舫（王淨飾）出現，兩人立刻天雷勾動地火，上演一場如夢似幻的一夜愛情，王淨表示和王可元這次合作前僅見過一次面，但工作起來完全不會覺得不熟悉，這次吻戲也是她第一次演如此激烈的戲碼，「可元是個很好的對手，因為有技術上的問題（場地太小），我們親到我頭差點撞到櫃子，但他還是很貼心地護住我的後腦勺。」

▲▼ 家家,茄子蛋,王可元,王淨 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 家家和茄子蛋合作的歌曲MV找來王可元、王淨出演 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 家家,茄子蛋,王可元,王淨 。（圖／相信音樂提供）

不過王淨也笑說對王可元在《與惡》中的殺人犯角色印象太鮮明，讓她有點精神錯亂，「有的時候親到一半睜開眼睛一度覺得自己是不是在跟殺人犯接吻，但還好可元本人很親切也很照顧大家。」

茄子蛋首次嘗試男女合唱情歌，覺得相當特別，尤其是在舞廳，主唱阿斌和家家深情對望的一幕，讓雙方都覺得超級害羞，問兩人在舞廳合唱感覺如何，阿斌笑說：「很浪漫！」還當場和家家跳了一小段《愛情的恰恰》，家家笑說：「我小時候有來過這樣的舞廳，是高中學姊帶我來的，讓我大開眼界！」而阿斌則跳tone說：「這邊有賣田雞的，一整隻喔，連皮都沒去，一碗兩隻田雞只要50塊。」

家家也將在9月7日於台北國際會議中心開唱，門票持續熱賣中，購票可至拓元售票系統。

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