周杰倫「超話破億冠軍」創微博新記錄！　本人暖回：這麼挺偶像的粉絲

記者古靜兒／綜合報導

叱咤樂壇19年的「周董」周杰倫雖然已有3年左右未發行正規專輯，但首首經典好歌，讓他在全世界都擁有大批忠實粉絲。他在7月21日，贏下新浪微博超級話題明星榜2019年第29周的周榜冠軍，並且以首次破億的流量，打破超話影響力的歷史記錄。

▲周杰倫在IG上經常PO文和粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

對於現今的流量時代，許多藝人的知名度都因網路宣傳廣為人知，其中大陸知名社交網站微博上的超級話題明星榜（簡稱超話明星榜），更是每週都會更新榜單，讓粉絲經常PO文為偶像宣傳，增加話題熱度，有網友7月16號在大陸豆瓣網上PO文，疑惑問到：「周杰倫不在超話排名上，官宣代言的轉發評論也沒破萬，為什麼演唱會門票還是這麼難買，難道粉絲真的就這麼多嗎？」此話一出引起許多周杰倫粉絲反彈，不僅微博上周杰倫的各大粉絲團聯合為男神應援，也有許多其他家的粉絲表示，都將本來要為自己家偶像打榜的積分投給周杰倫，甚至眾多藝人、作家、導演等都為這次的打榜行動宣傳，轉發粉絲團的應援教學，一時竟展開了一場微博超話之戰。

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▲有網友疑惑為什麼周杰倫微博流量不高，演唱會票還是這麼難搶，引起熱議。（圖／翻攝自微博／36氪）

▲周杰倫在7月21日贏下新浪微博超級話題明星榜2019年第29周的周榜冠軍。（圖／翻攝自微博／36氪）

最終周杰倫贏得了2019年第29周的超話明星榜周榜冠軍，還以1億影響力打破歷史記錄，也讓「周杰倫超話影響力破億」、「周杰倫ins」登上微博熱搜。雖然周董沒有官方微博帳號，但他也似乎收到了粉絲的熱血戰績，並於7月21日在自己的IG限時轉發了旗下藝人派偉俊的貼文，並寫到：「希望你以後也有一群像我一樣這麼挺自己偶像的歌迷。」

▲周杰倫在IG限時上轉發旗下藝人派偉俊的PO文，並寫到：「希望你以後也有一群像我一樣這麼挺自己偶像的歌迷。」（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

另外周杰倫在同一天陸續上傳了兩張帥氣個人照，和粉絲分享他在日本燒烤店的度假小趣事，底下引起眾人留言：「打榜破億！哥你啥時候開個微博嘛」、「一個億的項目已完成」、「哥，你永遠都是我的偶像！」周杰倫也心情很好地回復了留言，讓其他粉絲直呼偶像超話破億還被翻牌，根本超幸福。

▲周杰倫在貼文中回復粉絲。（圖／翻攝自微博／36氪）