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《李屍朝鮮》朱智勛近照驚見「左手打石膏」！　經紀公司出面說明受傷狀況

記者古靜兒／綜合報導

南韓知名男演員朱智勛因《與神同行》解怨脈一角爆紅，之後更在電視劇《李屍朝鮮》以驍勇善戰的王世子李蒼一角獲得許多人的喜愛。朱智勛7月16日在IG上PO文認證最近拍攝《李屍朝鮮》第二季時獲得的零食車應援，然而照片中的他左手卻打上了石膏，讓一眾粉絲十分擔心。

▲朱智勛經常會在IG上傳應援認證照。（圖／翻攝自Instagram／_jujihoon）

▲朱智勛在IG上傳應援認證照，卻被粉絲發現左手受傷。（圖／翻攝自Instagram／_jujihoon）

《李屍朝鮮》第二季正如火如荼拍攝中，身為主角的朱智勛日前在IG上傳了3張與演員李政宰送來的零食車認證照，並在貼文中感謝前不久才播出大結局的《輔佐官》男主角李政宰，就連他的份也「輔佐」了。面帶笑容的朱智勛卻被粉絲發現左手打上了石膏，引發熱議，經紀公司在17日回應了男神受傷一事：「他在拍攝動作戲時稍微扭傷了，所以打了石膏，但傷勢並不嚴重。」

▲朱智勛經常會在IG上傳應援認證照。（圖／翻攝自Instagram／_jujihoon）

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▲朱智勛在IG上傳應援認證照，卻被粉絲發現左手受傷。（圖／翻攝自Instagram／_jujihoon）

朱智勛即使受傷也專業地繼續進行拍攝工作，一眾粉絲心疼地在貼文下留言：「世子殿下手怎麼了，請一定要保重龍體啊！」、「把我的手臂拿走吧！」、「別生病也別受傷啊！」正在拍攝《李屍朝鮮》第二季的朱智勛在殺青後即將展開亞洲巡迴見面會，8月24日也會來到台灣和粉絲們同樂。

▲朱智勛經常會在IG上傳應援認證照。（圖／翻攝自Instagram／_jujihoon）

▲朱智勛經常會在IG上傳應援認證照。（圖／翻攝自Instagram／_jujihoon）


 

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