女粉「隔膜激吻」被罵翻！　羅志祥「這就是家人」暖護花…周揚青說話了

記者潘慧中／綜合報導

羅志祥不但是唱跳俱佳的歌手，主持綜藝節目也盡展搞笑天賦，獲得不少觀眾喜愛，惜福的他不忘回饋粉絲，他14日在上海舉辦見面會，準備了摸頭殺、擁抱甚至安全之吻等福利，怎料意外引起爭議，還有人向周揚青告狀，事後，他和女友都對此回應了。

▲▼羅志祥日前在上海舉辦見面會。（圖／翻攝自微博／V_念汐、Facebook／羅志祥SHOW ）



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曝光的畫面中，可以看到羅志祥不但和女粉絲十指緊扣、搭肩合照，還隔著保鮮膜板和另一名女粉絲親吻，女方一度陶醉到把手放到他的肩膀上，此舉引來部分網友認為太過分、擔心周揚青會因此不開心。

▲▼女粉吻到太陶醉，一度單手圍繞羅志祥的肩膀。（圖／翻攝自微博／V_念汐、新浪娛樂 ）



對此，羅志祥16日在微博大動作發文護粉，他表示出道將近20年以來，歷經不少風波，「當我的粉絲也不是一件好事，他們也經歷過支持我被朋友取笑，我被黑，他們幫我解釋，我粉絲反而被罵得更慘」，但這些人不但沒因此脫粉，反而希望他卯足全力衝事業。

▲▼羅志祥和周揚青都說話了。（圖／翻攝自微博／羅志祥、周揚青）



於是，羅志祥始終謹記每位粉絲的心意，「希望有一天他們可以很驕傲大聲的說～我喜歡的藝人是羅志祥！」每年見面會總有不同的遊戲和眾人互動，一起玩鬧和拍照，「因為～這就是家人。」

▲羅志祥和周揚青的感情並沒有因此受影響。（圖／翻攝自微博／羅志祥、周揚青）



此外，針對有網友到周揚青的微博留言告狀：「妳的男朋友，親別人了，妳不擔心嗎」一事，她本人態度則是相當大方，「工作上的這些事情我要（是）都擔心，那我要擔心的也太多了哈哈！」高EQ應對化解網友質疑，讓人忍不住直誇：「周周好懂事，難怪羅志祥那麼疼妳。」

羅志祥微博全文：

這兩天很多人都在討論我跟我粉絲的話題 我出道也快20幾年了 我經過了很多的風風雨雨 當我的粉絲也不是一件好事 他們也經歷過支持我被朋友取笑 我被黑 他們幫我解釋 我粉絲反而被罵的更慘 我被全網黑的時候 他們總是哭著對我說 他們不知道要怎麼幫我了 但他們不會因為這樣就離開我 反而是讓我更努力在我的工作上去沖 希望有一天 他們可以很驕傲大聲的說～我喜歡的藝人是羅志祥 我有ㄧ個很溫暖有愛的家庭 就是SFC 11年了 每一年我們都會在不同的城市會有我們的聚會 也有很多的家人會因為這個聚會從很遠的地方過來 就是為了在這個聚會裡有回家的感覺 SFC年齡層很廣 從80歲的長輩到幾個月的嬰兒都有 有男有女 在聚會裡我們每年都有不同的主題遊戲 在過程中 我們可以很近距離的去分享彼此 一起玩鬧 一起拍照 甚至互相一起嘔氣的情況都有 因為～這就是家人