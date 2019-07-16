記者洪文／綜合報導

美國獨立製片公司「A24」擁有精準獨特的眼光，過去拍攝《不存在的房間》、《淑女鳥》、《單身動物園》、《月光下的藍色男孩》等片口碑、票房兼具，更在奧斯卡大放異彩。A24近日推出小成本電影《別告訴她》（暫譯，The Farewell），上映第1天便打敗《復仇者聯盟4：終局之戰》2019年單日單間影城票房紀錄，目前《爛番茄》仍高居100％新鮮度，網友封為「神片」。

▲《別告訴她》劇照。（圖／翻攝自《爛番茄》網站）



根據外媒《娛樂周刊》報導，《別告訴她》7月12日上映首日北美票房35.1萬美金，比起《復仇者聯盟4：終局之戰》上映首日北美票房3.57億美金，當然差很多。可是前者只有4間影城，後者則是4662間影城上映，代表著《別告訴她》單間影城平均收入為8.7萬美金，超越《復仇者4》單間影城平均收入為7.6萬美金。

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雖然這是計算方式上的「技術性勝利」，不過《別告訴她》拍攝成本、行銷預算相對少很多，而且該片早在日舞影展首映，超高口碑獲得「觀眾票選獎」，近日在評論網站《爛番茄》高居100％新鮮度，至今96人給予好評、0人給出負評，《紐約客》雜誌盛讚：「情節緊湊、很酷、很溫暖」，而《滾石雜誌》給予高分評價：「有趣、動人且至關重要的電影」。

▲《別告訴她》在《爛番茄》高居100％新鮮度。（圖／翻攝自《爛番茄》網站）



《別告訴她》由華裔女導演王子逸（Lulu Wang）執導，片中70%為中文對白，主演卡司全是亞裔陣容，《瞞天過海：八面玲瓏》、《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血兒奧卡菲娜擔任女主角，與馬志、林曉傑、趙淑珍、盧虹、蔣永波共同演出。

其實《別告訴她》來自導演王子逸的真實經歷，以一段「白色謊言」出發，描述家中奶奶患有癌症末期，只剩下3個月的生命，從小被奶奶撫養長大的女主角比莉為了隱瞞病情，以「表哥的婚禮」為藉口，號召所有全家人回來見奶奶最後一面。

▲《別告訴她》劇照。（圖／翻攝自《爛番茄》網站）



《別告訴她》正在循著《月光下的藍色男孩》的放映模式，先在幾家戲院放映，最後擴及美國各地長期累積票房，未來將在全球各地上映。由於去年《瘋狂亞洲富豪》、《人肉搜索》開出票房佳績，外界預期該片將成為今年暑假票房最大黑馬，而台灣地區目前尚未確定是否有代理商發行。