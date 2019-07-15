影／《金牌特務：金士曼起源》首支預告！「超華麗卡司」網暴動：很可以

記者洪文／綜合報導

福斯影片《金牌特務》前傳電影《金牌特務：金士曼起源》（The King's Man）15日晚間公布首支預告，故事背景明顯回到20世紀初的第一次世界大戰，除了招牌場景金士曼裁縫店，出現許多戰場、王室宮殿等場景，網友看見雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）搭配鮮肉哈里斯迪金森（Harris Dickinson）的全新老少搭檔相當興奮：「這組合很可以！」

▲▼《金牌特務：金士曼起源》劇照。（圖／翻攝自Youtube／twfoxmovies，以下同）



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《金牌特務：金士曼起源》背景設定在第一次世界大戰，劇情圍繞20世紀初重要歷史人物和事件，包括「佛地魔」雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）演出「阿拉伯的勞倫斯」勞倫斯上校（TE Lawrence）、「地表最強老爸」連恩尼遜 （Liam Neeson）演出基奇納伯爵（Herbert Kitchener）、《決戰終點線》丹尼爾布爾（Daniel Brühl）演出尤蘇波夫親王（Felix Yusupov）、前「龐德女郎」潔瑪雅特頓（Gemma Arterton）演出「女間諜」瑪塔哈里（Mata Hari）以及《新娘百分百》萊斯伊凡（Rhys Ifans）演出最有影響力的神父、被稱為「妖僧」的拉斯普丁（Grigori Rasputin）。

另外，男主角哈里斯迪金森演出Conrad，還有「快銀」亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）演出Lee Unwi，以及《唐頓莊園》馬修古迪（Matthew Goode）演出Tristan、《飢餓遊戲》史丹利圖奇（Stanley Tucci）演出Merlin。

《金牌特務：金士曼起源》由一手打造《金牌特務》的王牌名導馬修范恩親自執導，帶領大家探索偉大的「金士曼」首個獨立情報機構的起源，故事描述史上最殘暴的暴君與犯罪主謀齊聚一堂，密謀策劃一場足以讓世上數百萬人斷命的血腥戰爭時，一位偉大的紳士挺身而出，憑藉著他兒子的幫助、可靠的助手，以及風格極致的裝備，他們將分秒必爭地阻止這場悲劇發生，而這就是「金牌特務」的誕生。

《金牌特務：金士曼起源》將在2020年2月農曆春節在台上映。