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搶先《枕上書》！　張震《宸汐緣》突破2禁令…開播日確定了

記者陳芊秀／綜合報導

電視劇《三生三世十里桃花》於2017年播出時造成轟動，緊接著迪麗熱巴、高偉光主演的續集《三生三世枕上書》成為年度最受期待的作品，盛傳將會在第4季度開播。就在陸劇面臨限古令之際，張震和倪妮主演的《宸汐緣》宣布7月15日開播，比《枕上書》還快搶下先機。

▲▼《宸汐緣》搶先《枕上書》定檔。（圖／翻攝自微博／宸汐緣） 

▲比《枕上書》還快！仙俠劇《宸汐緣》搶先宣布7月15日播出。（圖／翻攝自微博／宸汐緣）

《宸汐緣》是張震出道28年來，第一次主演的電視劇作品，戲裡扮演天族戰神「九宸」，經歷神魔大戰後在封印中沉睡，直到倪妮飾演的少女「靈汐」意外闖入而甦醒，隨後展開跨越六界的愛情。該劇幕後陣容全是《三生三世十里桃花》的團隊，包括導演劉玉芬，服裝總監張叔平，特效兔將影業，配樂譚旋等，原本劇名取為《三生三世宸汐緣》，現在已經改為《宸汐緣》。

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▲▼《宸汐緣》搶先《枕上書》定檔。（圖／翻攝自微博／宸汐緣）

▲張震出道28年第一次拍電視劇，《宸汐緣》演戰神。（圖／翻攝自微博／宸汐緣）

▲▼《宸汐緣》搶先《枕上書》定檔。（圖／翻攝自微博／宸汐緣）

▲倪妮扮演神秘少女，解除戰神封印，兩人更陷入虐戀。（圖／翻攝自微博／宸汐緣）

由於陸劇面臨「限古令」考驗，各家電視台、網路平台調控古裝劇播出比例，讓眾多古裝大戲拍了未必有機會播。陸網一度傳出禁止武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等劇播出，月初廣電總局發出最新訊息：「注水劇、宮鬥劇、翻拍劇、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結，始終保持高壓。」此時《宸汐緣》宣布定檔，也形同突破限古令、禁玄幻2大禁令。

《三生三世十里桃花》打開仙俠愛情劇的新格局，包括無情無愛的眾神仙，可以透過投胎凡間相愛，稱為「歷情劫」，歷劫歸來後還能升級「上神」。《宸汐緣》也有戰神陷入愛情的設定，加上眾多場景和《三生三世》相似，該劇11日公開最新預告，戰神愛上少女，更為此背上和六界為敵的命運，還有當眾舉刀砍心愛的人等殘酷場面，大虐劇情掀起網友討論，眾人回應「好像三生三世+花千骨+扶搖」、「三和花的結合」、「劇情似曾相識，造型似曾相識。」

《枕上書》改編自唐七公子的同名小說，找來迪麗熱巴、高偉光扮演「鳳九」和「東華帝君」，楊冪也會以「白淺」回歸，加上陳楚河飾演鳳凰「折顏」，郭品超扮演西海二皇子「蘇陌葉」，除了有觀眾熟悉的面孔，再加入全新選角。該劇演員陣容堪稱延續前作《十里桃花》，但是製作團隊全數換人，打從2018年宣布開拍，至今仍是詢問度最高的陸劇。

▲▼《宸汐緣》搶先《枕上書》定檔。（圖／翻攝自微博／宸汐緣）

▲《枕上書》盛傳2019年第4季度播出。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

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宸汐緣, 枕上書

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