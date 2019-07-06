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S2O／DJ SODA正面狂晃！跳嗨了「北半球形狀全露」台下觀眾濕成一片：好辣

記者洪文／台北報導

南韓女神DJ SODA擁有「韓星等級」外貌及身材，在網路上擁有超高人氣，甚至還曾被外界形容是「漫畫裡走出來的人物」。她在6日現身S2O Taiwan潑水音樂節，與台灣知名DJ Ray Ray合體B2B表演，一開場她便不斷在台上狂跳，台下觀眾即使濕成一片仍高舉雙手狂歡，現場HIGH到爆炸。

▲S2O Taiwan潑水電音節，DJ SODA。（圖／記者林敬旻攝）

▲DJ SODA（右）與DJ Ray Ray同台B2B表演。（圖／記者林敬旻攝）

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DJ SODA、DJ RayRay開場即以Armin阿曼2019年派對國歌《Blah Blah Blah》作為開場，DJ Soda不斷狂跳，帶著台下粉絲高舉雙手，這時兩側水柱突然噴水，全場濕成一片。播到Cascada的燒腦歌曲《Everytime We Touch》時，她們要求觀眾一起唱，全場上萬名觀眾舉起雙手跟著合唱。

▲S2O Taiwan潑水電音節，DJ SODA。（圖／記者林敬旻攝）

▲DJ SODA跳上DJ台，扭動水蛇腰辣爆。（圖／記者林敬旻攝）

表演一半，DJ SODA跳上DJ台，側身扭動水蛇腰，後來她甚至走到DJ台前，近距離在觀眾前面狂晃，跳嗨了「整個北半球全露」，台下觀眾濕成一團忍不住驚呼：「好辣！」她最後離開前仍一直用韓語對著台下觀眾：「我愛你們！」看起來相當喜愛台灣觀眾。

▲S2O Taiwan潑水電音節，DJ SODA。（圖／記者林敬旻攝）

▲DJ SODA近距離走到DJ台前面，台下觀眾全部瘋了。（圖／記者林敬旻攝）

S2O來自泰國，融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一，今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬，將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節，首日吸引上萬名觀眾前來朝聖，體驗濕身又失聲的快感。

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼許多觀眾穿比基尼朝聖S2O Taiwan，準備濕身。（圖／記者林敬旻攝）

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

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DJ Soda, S2O, 潑水音樂節, S2O Songkran Music Festival, S2O Taiwan

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