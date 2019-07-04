「大小姐」吳兆絃尺度大開！「晃臀自摸」火辣熱舞影片曝光

記者許皓婷／綜合報導

藝人吳兆絃8歲與愛子組成團體「大小姐」出道，如今的她已蛻變成18歲的少女，近期更參加大陸選秀節目《明日之子3》，想力拼「重新出道」，雖然在第一輪面試被暫時淘汰，但她的一段獨舞影片也隨之曝光，罕見性感模樣，更是辣翻一大票網友。

▲「大小姐」吳兆絃8歲就出道了。（圖／翻攝自微博／吳兆絃）

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吳兆絃參加《明日之子3》選秀，在第一輪面試，她選擇趙薇的《小冤家》，輕快曲風配上俏皮可愛舞蹈動作，維持一貫的甜美風格，但她表演完後，評審普遍認為和當年相比沒有進步，華晨宇更直言：「我已經快感受不到妳的靈魂了！」孫燕姿則認為她沒有改變，「我覺得還不是妳的Timing（時機）。」她最後則暫時被淘汰。

▲吳兆絃參加《明日之子3》，第一輪被暫時淘汰。（圖／翻攝自微博／吳兆絃）

事實上，吳兆絃還有一段選手的自我介紹影片，她在片中大秀性感獨舞，只見她穿著黑色短版背心，下半身搭配牛仔短褲，穿搭青春洋溢，她不時扭腰擺臀，舞姿相當火辣，完全擺脫以往的可愛風格，她更表示：「我現在唱歌的風格比較偏R&B，還有慵懶一點的爵士樂，跟我小時候的聲音差得有點多。」

▲吳兆絃罕見性感熱舞。（圖／翻攝自微博／吳兆絃）

而吳兆絃性感又霸氣的獨舞片段曝光後，網友看了紛紛大讚，更替她惋惜：「如果比賽跳這個風格，會不會就不是只有一顆星了」、「為什麼面試的時候不跳這個舞」、「加油！看好妳哦」，也有人認為她應該會再復活回到比賽，讓粉絲期待不已。

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