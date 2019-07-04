R3HAB放鳥台灣！S2O活動前2天「個人因素」突取消演出

記者洪文／綜合報導

荷蘭電音混音王者R3HAB原訂6日參加S2O Taiwan潑水節電音節，未料在活動前2天臨時宣布「個人因素」取消演出，主辦單位斯邦奈正在盡全力調整DJ陣容。

▲R3hab連續在2017、2018年登台演出，更把台北街景拍進MV當中。（圖／翻攝自R3hab臉書）



S2O Taiwan臉書4日早上臨時宣布：「原訂 7/6 演出嘉賓R3HAB因藝人個人突發因素須暫停近日一切的演出行程，不得已被迫取消本次於S2O Taiwan Songkran Music Festival之演出。本活動仍會照常舉辦！！！請勿擔心！！！」主辦單位同時承諾將不眠不休火速處理替換之表演節目內容，「我們將在緊急有限的時間內，邀請其他DJ人選作為演出嘉賓。」並向廣大支持的粉絲致歉。

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▲R3HAB突然取消來台 。（圖／翻攝自S2O Taiwan臉書）



隨後R3HAB本人也在臉書致歉，「不幸地，因個人突發因素，R3HAB將取消在S2O在台北巡迴的演出，我們對於各位已經計劃前往的粉絲深感抱歉。」其實他非常喜愛台灣，至今已來台超過7次，時常在臉書上提及台灣，甚至在他的《Ain’t That Why》MV就有多個畫面直接在台灣取景，把台灣的街景、台灣人介紹給全世界，只可惜此次未能成行，也不清楚「個人因素」實際真相。

▲R3HAB突然取消來台 。（圖／翻攝自R3HAB臉書）



身為冠軍單曲製造機的R3HAB，編曲及混音功力極強，曾獲得小天后泰勒絲、蕾哈娜、碧昂絲、凱蒂佩芮以及電音教父Tiësto等人的合作與肯定，光是經典冠軍單曲《How We Party》、《Karate》分別在YouTube締造超過1.3億、1.2億的驚人播放次數，還有一堆洗腦歌曲包括《How We Party》、《Karate》、《Lullaby》、《Rumors》等。音樂幾乎與瘋狂派對劃上等號。