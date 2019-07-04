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再見安妮華達！「重映6部經典」回眸她精采的藝術家一生

▲▼高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」選映6部經典作品。（圖／高雄市電影館提供）

▲高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」選映6部經典作品。（圖／高雄市電影館提供）

記者林映妤／台北報導

「法國新浪潮之母」安妮華達（Agnès Varda）今年3月辭世，高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」，選映6部經典作品，與影迷回眸安妮華達的精彩作品，以及她堅持一生的藝術家精神。

安妮華達一生執導劇情、紀錄片和短片超過40部，橫掃柏林、威尼斯等各大影展，更於2017年獲得「奧斯卡終身成就獎」的最高成就，她的最後一部作品《安妮華達 最後一堂課》，頂著一頭棕紅漸層髮色的安妮華達，坐在導演椅上娓娓道來，細數她60餘年的電影生涯。

影片從「靈感」、「創作」、「分享」3個關鍵字出發，持著攝影機的華達，關注小人物的臉孔，藉由影像牽繫起人與地方的關係，也將自己的熱情生命注入她所深愛的電影藝術中。

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▲▼高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」選映6部經典作品。（圖／高雄市電影館提供）

▲安妮華達《最酷的旅伴》。（圖／高雄市電影館提供）

《安妮華達 最後一堂課》今年初於柏林影展放映後，安妮華達曾表示自己不會再接受任何公開演講，也不會談論自己的作品，更坦言：「我覺得我更應該把那2個小時拿來看一棵樹，或是一隻貓。在柏林影展之後，這部片就是我的代言人啦！」

高雄市電影館也選映安妮華達早期的作品，特別從法國運進拷貝，包括她的創作起點《短角情事》、以女性主義角度出發看待死亡的《五點到七點的克萊歐》、講述先夫故事，宛如情書與遺言的動人作品《南特傑克》、最尖銳的經典之作《無法無家》，以及與視覺藝術家JR，玩翻法國幽默動容力作《最酷的旅伴》，難得一次在大銀幕重現。

▲▼高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」選映6部經典作品。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼《短角情事》、《無法無家》。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」選映6部經典作品。（圖／高雄市電影館提供）

「最後一堂課：安妮華達紀念專題」7月12日起於高雄市電影館上映，連續2日邀請旅港電影學者王萬睿老師，舉行映後座談與選片指南，邀請影迷們一齊體驗安妮華達的創作人生。

▲▼高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」選映6部經典作品。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼《五點到七點的克萊歐》、《南特傑克》。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼高雄市電影館致敬策畫「最後一堂課：安妮華達紀念專題」選映6部經典作品。（圖／高雄市電影館提供）

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