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許紹洋「變肌肉猛男」原因揭曉！　親自回應質疑…網6800條留言推爆

記者李湘文／綜合報導

藝人許紹洋在2000年代主演《薰衣草》、《海豚灣戀人》等電視劇走紅，近年因為轉往大陸發展，已經許久沒在台灣螢光幕露面，因此近日被曝光健身變壯的近照後，立刻讓許多網友訝異「變好多」，意外掀起一波回憶殺。對此，他1日發文回應大眾關心，表示變壯變瘦不重要，「重點是我在努力著。」

▲許紹洋。（圖／翻攝自微博）

▲▼曾經的花美男許紹洋，如今變成肌肉猛男。（圖／翻攝自微博）

▲許紹洋。（圖／翻攝自微博）

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許紹洋當年在台灣活動時，留著一頭花美男長髮，給人憂鬱斯文小生的印象。不過，他後來熱衷於健身，將身材練得健壯、厚實許多，比起以前多了幾分粗曠成熟的味道，1日曬出一張染金髮的舊照，更是讓整個人顯得特別陽剛，照片意外被轉發出去後，令不少網友驚呼「都認不出來了」、「現在怎麼變這樣」。

▲許紹洋。（圖／翻攝自微博）

▲許紹洋的肌肉讓許多網友不適應。（圖／翻攝自微博／許紹洋Ambrose）

對於意外爆發的熱烈討論，許紹洋1日親自在微博正向回應：「其實顯壯或者顯瘦都不重要……不管今天的我變壯了還是變瘦了……重點是我在努力著！」面對突然湧來的關注，他不改變自己的行事步調，並反問大家：「堅持不簡單……能做到嗎？我們一起堅持努力才是重點！」一番正能量的話迅速被6800多位網友推爆，連留言串的熱度都爆增為以前的10倍。

▲許紹洋回應變壯。（圖／翻攝自微博／許紹洋Ambrose）

▲許紹洋回應大眾關心。（圖／翻攝自微博／許紹洋Ambrose）

事實上，許紹洋在6月30日的直播中，才剛回應網友對他健身的疑問，透露自己打從還在美國唸書時，其實就很喜歡健身、練成壯碩身材。只不過，他到台灣拍《薰衣草》、《海豚灣戀人》的那段時間，大眾都喜歡像鋼條一樣瘦的男生，所以只好暫時放棄健身，直到近年大家開始接受肌肉男，他才心想：「非常好！」從此開心恢復健身這項興趣。

▲許紹洋回應變壯。（圖／翻攝自微博／許紹洋Ambrose）

▲許紹洋從年輕時就熱愛健身。（圖／翻攝自微博／許紹洋Ambrose）

許紹洋透露，現在如果工作時間許可，1周至少有4天會去健身房，1天大概健身3個小時，每天都規劃鍛鍊不同部位。他自信表示，因為從小就開始健身，所以學習了許多相關知識，「我滿有研究的！」他平時也會在微博PO教學影片，教大家如何練出像自己一樣的肌肉，吸引不少對健身有興趣的粉絲。

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