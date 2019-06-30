王宇婕直播化妝突「靈異吼叫」往後跌　轉身見他拿手機邪惡笑

記者李欣容／綜合報導

王宇婕近來趕拍三立八點檔《炮仔聲》，她趁等戲的時候在臉書直播化妝，正當她在介紹自己化眉毛的步驟時，旁邊突然一聲吼叫，她也跟著嚇到差點從椅子上跌下來，原來是陳志強出聲嚇她，王宇婕大翻白眼，狂罵：「你很賤欸！」

▲王宇婕直播化妝被陳志強嚇 。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕 Margaret Wang）

王宇婕難得直播化妝，拿出愛用彩妝品一一介紹，還擔心粉絲看不清楚，就在她投入之時，突然像被東西打到一樣往後倒，還發出尖叫聲，不少粉絲被她的尖叫聲嚇了一跳，以為她發生什麼事。

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▲陳志強在旁邊嚇王宇婕，還錄影紀錄。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕 Margaret Wang）

幾秒過後陳志強入鏡，原來是他在旁邊出聲嚇王宇婕，讓王宇婕直罵，「旁邊有個瘋子突然嚇我！」調皮的陳志強還在一旁拿手機錄下關鍵的一刻，得意說，「她怎麼會有這種症狀，隨時嚇她她都會...。」話才講到一半，陳志強又再出聲，王宇婕又再被嚇一次，直喊：「你真的很賤欸，今天是直播化妝！」

陳志強達到目的之後，滿意地回到自己的座位，讓王宇婕好氣又好笑，連她都不懂為什麼自己這麼容易被嚇到，後來吳婉君走進休息室，不用王宇婕開口，她就說，「剛剛那麼大聲，就知道王妍熙（角色名）又被嚇了。」

▲吳婉君聽聲音就知道王宇婕又被嚇了。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕 Margaret Wang）