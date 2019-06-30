金曲慶功／陳奕迅：有帶盧凱彤來！「有感覺到，她真的在」

記者關韶文／台北報導

第30屆金曲獎圓滿落幕，蕭敬騰擔任頒發「最佳專輯製作人獎」，香港製作人王雙駿奪得，並由DUO Band的成員陳奕迅、岑寧兒及孫偉明共同代領，三人在台上開心感謝盧凱彤，陳奕迅事後受訪時表示，「我們有帶盧凱彤來。」

▲▼陳奕迅心情特好，在慶功宴待到最後一刻。（圖／記者李毓康攝）

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陳奕迅堪稱金曲獎最忙的歌王，從開場嘉賓、頒獎人、領獎者各個角色轉換，陳奕迅開心帶著DUO Band一同領獎。事後慶功宴被問到感謝盧凱彤一事，陳奕迅表示，「感謝盧凱彤！孫偉明說有特別感覺到，真的帶了Ellen一起來，反正說實在，有沒有拿獎我們就是一起的，誰好我們都很開心，今天我就拉他們（團員們）一起上來。」

▲▼Lulu黃路梓茵、陳奕迅、艾怡良一同出席環球慶功。（圖／記者李毓康攝）

談到精彩的開場表演，獲得網路上一面倒的好評，陳奕迅開心結束演出，同時也有點失落，「因為準備了三個多禮拜的事情，就這樣結束了。」雖然表現可圈可點，但陳奕迅仍自己招了有兩個小缺點，即使外人都聽不出來，但是他自己很清楚。

陳奕迅自認，「有一些歌曲是比較困難的，我常出錯的就是周杰倫和蔡健雅的歌曲，對我來說，可能是有點繞口，其實最熟悉的歌曲就是周杰倫的《安靜》，只是沒想到我太緊張一段，『為什麼分開都還遷就著你』這句沒唱好。」