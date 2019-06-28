4年前馬英九叫住她！「一句話」改變人生　4年後同台她達成夢想

記者林映妤／台北報導

紀錄片《如常》27日晚間舉行首映會，前總統馬英九大駕光臨，與4年前從他手中接過「總統教育獎」的台東女孩蔡進添相見歡。當年馬英九曾特別叫住蔡進添，詢問她的夢想，這一問，改變了女孩的生命方向；4年後，蔡進添再度與自己同台，分享生命故事，也讓馬英九相當開心。

▲▼紀錄片《如常》首映會，馬英九與蔡進添相見歡。（圖／星泰提供）

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《如常》中，蔡進添求學過程有許多生命貴人，她於2015年榮獲總統教育獎，也是母親辛苦養育、學校師長、政府以及民間慈善團體志工共同陪伴下的成果。

影片拍攝時，蔡進添還在就讀台東體中，她那優異成績的背後推手，是年長志工余輝雄從小看顧到大的陪伴。當進蔡進添報考台大甄試第一階段順利通過，迫不及待地來到余輝雄家中報喜訊；此時，余輝雄已經進入癌症治療，為了不讓蔡進添太擔心，專心準備下一階段的考試，余輝雄還說：「那個沒有關係，我一定會好，因為我還有很多事（訪視關懷）要做……」

《如常》首映會上，余輝雄再也無法前來了，但蔡進添還有機會與當年詢問過她夢想的馬英九同台。蔡進添回想得獎那一年，代表國中組的學生上台，受獎之後，總統突然叫住她，問她將來希望從事什麼？蔡進添當時說「想當人民保母」；馬英九卻跟她說，「你應該當外交官，幫助更多人」，如今蔡進添已是台大生，逐步朝向理想前進。



馬英九今看到蔡進添，除了鼓勵她認真讀書，還要她保持體中時期的三鐵運動，笑著表示希望在三鐵賽場上與蔡進添相逢。

▲蔡進添曾受過余輝雄的幫助，可惜對方再也無法來參加首映。（圖／星泰提供）



《如常》導演謝欣志與陳芝安從2017年開始前往台東進行田野調查，花了一年半的時間完成7000多分鐘的紀錄影像，他們的鏡頭對準了高山之間、大海之濱的辛勞平民，拍下遊客們不曾注意到角落，也呈現出偏鄉資源貧瘠、人口外流、隔代教養的現況，更述說了一個在地人不分職業、共同扶助弱勢的故事。電影6月28日上映。