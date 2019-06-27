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常PO「男閨蜜合照」被嫌煩！　楊丞琳IG點名網友：你可以取消關注

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳在演藝圈人緣極佳，和曾經演出《孽子》、《十七歲的天空》的男星金勤的交情也十分要好，對方可說是她的男閨蜜，不時相約出遊，她也總是大方分享合照，怎料近日PO出照片後卻被嫌煩，對此，她直接點名網友回應了：「如果嫌我發太多，其實可以取消追蹤喔～。」

▲▼楊丞琳常PO「男閨蜜合照」被嫌煩！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳和金勤私交甚篤。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

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楊丞琳最近在Instagram分享和金勤一起看電影、享用美食的照片，「美好的一天快要結束了，覺得療癒。」可以看到兩人時而比手指愛心，時而比剪刀手賣萌，心情看起來很好。

▲▼楊丞琳常PO「男閨蜜合照」被嫌煩！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳不時會曬出與金勤的合照。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳常PO「男閨蜜合照」被嫌煩！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

歡樂互動看在部分網友的眼裡，似乎不是這回事，有網友留言表示：「楊丞琳第n次帶金勤出場，就感覺他沒有自己工作麼？一叫就可以出來」，對此，楊丞琳親自回應對方的質疑，「他比我還忙，我們都是非常早就為對方留時間，友誼不就要如此經營嗎？」

▲▼楊丞琳常PO「男閨蜜合照」被嫌煩！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳回應網友。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

楊丞琳接著解釋，這是她的社群網站，「我想發什麼就發什麼，而且我做什麼事都很勤，只要是有上心的事。」她表示更新動態是想跟支持者分享生活，「你可以有你的感覺，但也不用說出來。」

▲▼楊丞琳常PO「男閨蜜合照」被嫌煩！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳表示純粹想分享生活而已。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳常PO「男閨蜜合照」被嫌煩！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

進一步來說，楊丞琳純粹想分享她喜歡的餐廳和好看的電影，想藉此提醒大家多關心身邊的人，「我只是說出我的感受，給你一個參考，你也別誤會喔。」順利化解粉絲的疑慮。

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