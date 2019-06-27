張景嵐針灸初級證書拿到了！　落枕、鼻塞扎針自己來

記者李欣容／台北報導

張景嵐在IG分享針灸照，表示最近因感冒鼻塞，只好自己「下針」，沒過多久便舒服很多，先前她曾在訪問中提過，對中醫針灸很有興趣，經紀人也向《ETtoday星光雲》透露，張景嵐已上完初階課程，拿到證書。

▲張景嵐拿到針灸證書 。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

張景嵐之前曾公開過對針灸很有興趣，2年前她因椎間盤突出，開啟了漫長復健和治療，也對針灸感興趣，拿到初級證書之後，有任何不適都能替自己來一針，但她也告誡網友，「自己不要亂扎！」

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▲張景嵐學習心強。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

經紀人透露，張景嵐接觸針灸超過半年，去年下半年在台灣上初階、中階課程之後，今年初再到大陸進修短期課程，「她都拿自己練習，針好自己落枕跟鼻塞喉嚨痛，也買書來讀，目前只能幫自己行醫。」

▲張景嵐會幫自己針灸。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

會學針灸是因為，張景嵐本身就很注重保養，筋骨不舒服時會去尋求中醫，長期下來，中醫師也提過，若她有興趣可以自己去學，張景嵐便開始鑽研，至於未來有沒有可能真的拿中醫師執照？經紀人笑說，「她要拿執照應該沒這麼簡單，還是會做好藝人的工作，這等於是她的小才藝，畢竟也不能真的幫別人下針，只能幫自己。」