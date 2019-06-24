熱狗開唱張震嶽默默台下看！　後台畫面曝光「一家人」都到了

記者盧薇淩／台北報導

MC HOTDOG熱狗睽違7年，推出新專輯《廢物》，23日晚間舉辦「廢慾清」演唱會，吸引1000人擠爆台北Legacy，開場由師弟、頑童MJ116大淵擔任暖場DJ、瘦子擔任表演嘉賓，不過除了台上兩位，張震嶽、小春、呆寶靜等「本色一家人」都到場，用實際行動力挺大師兄熱狗演出。

▲熱狗開演唱會張震嶽默默出現在台下看。（圖／翻攝IG）

請繼續往下閱讀...

熱狗23日一開場演唱楊乃文《靜止》，難得不以饒舌開場，讓全場歌迷瞬間沸騰，紛紛跟著大合唱，而他結束後下台受訪也說：「第一首歌就唱《靜止》了，屌吧，大家以為我在開玩笑，結果是真的，我是被說唱耽誤的民謠歌手！」熱狗事前表示，他想要不按牌理出牌，而且他很喜歡楊乃文，每次去KTV的時候也都會唱這首歌，且剛好這首歌的最後一個詞是掩飾，他故意唱成厭世，恰好與《厭世吉娃娃》無縫接軌，所以將《靜止》作為演唱會的第一首歌曲。

▲熱狗坦言唱完後已虛脫。（圖／翻攝IG）

訪問影片在本色音樂IG曝光，當聽到今日到場的歌迷不少都跟了他10年，熱狗笑說：「關我屁事啊。」直率反應惹得一旁友人也大笑。不過演出後下台，熱狗也坦言「唱完已虛脫」，「謝謝謝謝大家，今天粗來，希望你們有玩得開心！我是很久沒有一個人唱這麼久了。」

熱狗開唱，本色音樂一家人都到場，張震嶽、小春夫婦帶著兒子在台下欣賞，而瘦子演出前在後台準備的畫面也曝光，只見他專心背著歌詞，不管一旁已演出完畢「發呆中」的大淵，對比畫面也令網友噴笑。

▲▼熱狗開演唱會張震嶽默默出現在台下看。（圖／翻攝IG）

