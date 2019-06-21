兩代天后合體粉絲全瘋！　李玟：她喜歡混血兒...蔡依林傻了

記者蔡琛儀／台北報導

李玟（CoCo）出道25週年，舉辦「You & I」世界巡迴演唱會，首站選在對她來說意義非凡的台灣起跑，今晚（21日）於台北小巨蛋開唱，在一連串勁歌熱舞及經典歌曲《So crazy》後，突然接唱《怪美的》，蔡依林（Jolin）也搭乘升降台緩緩出場，穿著桃紅色西裝外套和寬褲，內搭性感的低胸細肩帶亮片上衣，兩代天后同場尬歌又尬舞，現場尖叫聲幾乎要轟破小巨蛋。

▲▼蔡依林驚喜現身李玟演唱會。（圖／記者張一中攝）

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CoCo是Jolin的偶像，因此Jolin一接到邀約馬上答應，她笑說：「因為從小就是...」話還沒說完，CoCo馬上接話：「我從小聽她（指Jolin）唱歌，哈哈！」Jolin連忙改口：「我唸書時就有在聽，那時覺得她英文很好、很會轉音、身材也很好，所以那時討論要唱什麼，我很誠實說，很多歌我不會唱，因為聲音很高。」她也爆料有次在飛機上遇到CoCo，對方熱情打招呼，還當場模仿CoCo的招牌高音，「才發現她不只唱歌很高，叫人聲音也很高，我還想說等下她會轉音這樣。」讓全場人笑翻。

▲蔡依林和偶像CoCo同台超興奮。（圖／記者張一中攝）

不過Jolin也說，CoCo的招呼非常熱情，「讓我覺得她好像認識我，給我很多鼓勵。」CoCo也直誇Jolin是個非常認真的藝術家，「我特別喜歡她，因為她是最努力、超有上進心的artist，是我們的榜樣，她成功、她紅是有原因的，你真的amazing。」更表示許久以前，Jolin曾在美國時代廣場看見CoCo的掛報，「你說我們華人有希望了，那句話對我來說很鼓勵到 ，我很印象深刻，很sweet，always remember。」她也預祝入圍七項金曲獎的Jolin能夠把獎項全帶回家。

▲▼兩位天后難得同場，讓歌迷都驚喜不已。（圖／記者張一中攝）

CoCo話鋒一轉，「你所有東西都很努力，可是你有一些東西不是很努力，你最近不是擋婚大使嗎？你這方面，沒關係我幫你努力，現場有沒有single man？」還不忘虧了一下Jolin：「她特別喜歡混血兒。」讓Jolin尷尬大笑：「我有嗎？」 隨後兩人又合唱bossa nova版《好心情》，才依依不捨牽著手送Jolin下台，CoCo還一度差點跟著離場，當場喊：「我怎麼也走到這裡了！」