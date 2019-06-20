女顧客進門就被索爾霸氣「公主抱」　網友激動喊：我可以！

記者謝艾婷／綜合報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）日前才宣布要暫別演藝圈，但仍不忘上綜藝節目《詹姆斯科爾登深夜秀（The Late Late Show with James Corden）》宣傳新片《MIB星際戰警：跨國行動》，在節目的《服務員之戰》單元中，他與主持人將傾注他們的魅力來進行競爭，看誰是這一間餐廳的最佳服務生。

▲克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自Facebook／Chris Hemsworth、YouTube／The Late Late Show with James Corden）



當一名情侶顧客進門時，克里斯漢斯沃與詹姆斯柯登爭相詢問要帶誰入坐，為了獲得顧客的青睞，他二話不說霸氣地抱起女顧客，而主持人只能跟在後面揹起男顧客，形成相當大的對比。







▲克里斯漢斯沃霸氣公主抱。（圖／翻攝自YouTube／The Late Late Show with James Corden）

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在最後，主持人詢問是誰獲得最佳服務生的稱號，主廚不假思索地直接回答克里斯漢斯沃，再詢問一次依舊得到同樣的答案，許多網友看了之後直呼：「太好笑啦」、「你們玩得開心就好」、「我可以！」