王傳一首位師妹曝光　拉近一看…網驚：是偶像劇女神！

記者李欣容／綜合報導

女星林昀希接連在《姊的時代》﹑《必勝大丈夫》飾演小三、元配打開知名度，今宣布加盟新東家「嚞娛樂」成為王傳一的師妹，王傳一得知她是運動健將，直說將來若有武打戲，體力活就交給她了。

▲林昀希外型甜美，私下是衝浪好手。（圖／嚞娛樂提供）

林昀希雖外行甜美，像是乖乖女，但她其實很想挑戰女英雄角色，還說自己有女俠魂，「最好像是《復仇者聯盟》或是《金剛戰士》這種有武打的戲劇，希望之後有機會能嘗試類似飛簷走壁的動作戲。」

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林昀希日前進棚拍宣傳照，王傳一驚喜探班，還送她一副拳擊手套，象徵未來的她亮麗出擊，提到第一印象，林昀希說：「原本以為一哥樣子很酷，感覺不愛笑又嚴肅，認識後發現她是性子直爽的大男孩，聲音也好聽。」

▲王傳一、林昀希現在是同門師兄妹 。（圖／嚞娛樂提供）

私底下是運動健將的她，除了是國術校隊還兼練體操，衝浪、瑜珈也拿手，和同樣喜歡運動的王傳一很有話聊，兩人相約打高爾夫、健身。

王傳一表示：「如果有機會合作，她可以扮演快打部隊，因為我知道她有武打底子，我就演她長官，派她去辦案，主要體力活還是給她擔當。」

▲王傳一送林昀希拳擊手套。（圖／嚞娛樂提供）

被問及感情狀態，林昀希則透露目前還單身：「以前我是非常需要愛情的人，感情幾乎沒有空窗期，但每一段交往時間也都算蠻長的，過了30歲後，我開始很享受自己一個人的時間，也比較知道自己想要的是什麼。」

更大方公開理想型，「我喜歡和我一樣熱愛大自然，主動且不怕冒險，風趣幽默能在生活中讓我笑得很開心的人。」