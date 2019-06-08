ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

閃婚林志玲2天…AKIRA爆引退！　圈內人曝「他不能繼續跳舞了」

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星AKIRA於6日閃婚林志玲，喜訊轟動全亞洲，老婆被盛讚「亞洲第一美女」，業界人士紛紛形容「在對的時間點，和對的人結婚了。」他的知名度一口氣在華人圈飆升，結婚隔2天，就被日媒瘋猜「引退」。

▲▼AKIRA閃婚林志玲，日媒爆他未來可能不跳舞了。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA） 

▲AKIRA閃婚林志玲，日媒紛紛揣測他的未來規劃。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

請繼續往下閱讀...

►點我看【林志玲閃嫁AKIRA】相關報導

AKIRA憑精湛舞技踏入演藝圈，2006年加入男團「EXILE（放浪兄弟）」負責舞蹈演出，2016年改入子團「EXILE THE SECOND」。據《日刊現代》報導，圈內人認為「他今年（2019）38歲了，不能一直繼續激烈地跳舞表演，後輩也已經開始活躍了。EXILE的隊長HIRO也在40多歲引退演出，專注在幕後製作。AKIRA當然也意識到了。」

▲▼AKIRA閃婚林志玲，日媒爆他未來可能不跳舞了。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲AKIRA即將邁入38歲，加上EXILE後輩接棒活躍，圈內人認為「他不能繼續激烈地跳舞了。」（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲▼AKIRA閃婚林志玲，日媒爆他未來可能不跳舞了。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲EXILE隊長HIRO已經引退幕後，AKIRA被日媒推測也有引退打算。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

有關未來規劃，AKIRA被日媒推測和林志玲結婚後，活動據點將轉移到海外，演藝工作絕對會更加有利。此外《東京體育報》也爆料，夫妻倆已經被大陸電影公司提出合體拍片的邀約，演藝版圖一口氣往世界延伸。

▲▼林志玲、AKIRA因合作舞台劇《赤壁》相識相戀。（圖／翻攝自日網）

▲據傳大陸電影公司邀林志玲、AKIRA合體拍片。（圖／翻攝自臉書／AKIRA）

AKIRA從舞者跨入戲劇圈近10年，從主演日劇《新麻辣教師GTO》，到演出好萊塢電影《沉默》，現在更是美國某精品品牌的唯一亞洲代言人，加上身為經紀公司旗下學校董事，事業已經不再專注日本。他年初受訪時透露：「今年是蓄勢待發的時期，以洛杉磯為據點，包括語言能力和技術精進，展望2020年後的未來願景。」因此他被日媒推測未來會退居幕後，10年後轉型為國際級製作人。

▲▼AKIRA閃婚林志玲，日媒爆他未來可能不跳舞了。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲AKIRA成為美國知名品牌唯一亞洲代言人。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲▼AKIRA閃婚林志玲，日媒爆他未來可能不跳舞了。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲AKIRA婚後活動據點不限於日本，放眼國際。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲老公「半年來變了一個人」　日媒爆私下人品

林志玲老公「半年來變了一個人」　日媒爆私下人品

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志玲, AKIRA

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡少芬老公「西班牙遭辣妹狂吻」：這是禮貌！　她看傻：為什麼不親我
  2. 風光入圍！謝震廷期望抱4座金曲獎盃：發揮影響力回饋社會
  3. 氣！徐乃麟扯入豪宅詐賭　預告再開第二場記者會
  4. 彭于晏「野放綠蠵龜」畫面帥炸！　愛心呼籲：一起愛護海洋
  5. 獨家／阿福HowHow浪漫絕美婚禮曝光！　張小燕溫馨證婚
  6. 鍾瑶寧胖20公斤也不「交換愛情」　修杰楷神回這句全笑噴
  7. 專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥
  8. 西野翔宣布引退！　突斷15年AV生涯「最後企劃」親選最強男優
  9. Dara為他上節目！承認「暗戀殷志源22年」　男方親口回應了
  10. 吳念軒拍「人工呼吸」超緊張　李佳豫狂笑：還太嫩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366