閃婚林志玲2天…AKIRA爆引退！　圈內人曝「他不能繼續跳舞了」

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星AKIRA於6日閃婚林志玲，喜訊轟動全亞洲，老婆被盛讚「亞洲第一美女」，業界人士紛紛形容「在對的時間點，和對的人結婚了。」他的知名度一口氣在華人圈飆升，結婚隔2天，就被日媒瘋猜「引退」。

▲AKIRA閃婚林志玲，日媒紛紛揣測他的未來規劃。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

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AKIRA憑精湛舞技踏入演藝圈，2006年加入男團「EXILE（放浪兄弟）」負責舞蹈演出，2016年改入子團「EXILE THE SECOND」。據《日刊現代》報導，圈內人認為「他今年（2019）38歲了，不能一直繼續激烈地跳舞表演，後輩也已經開始活躍了。EXILE的隊長HIRO也在40多歲引退演出，專注在幕後製作。AKIRA當然也意識到了。」

▲AKIRA即將邁入38歲，加上EXILE後輩接棒活躍，圈內人認為「他不能繼續激烈地跳舞了。」（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲EXILE隊長HIRO已經引退幕後，AKIRA被日媒推測也有引退打算。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

有關未來規劃，AKIRA被日媒推測和林志玲結婚後，活動據點將轉移到海外，演藝工作絕對會更加有利。此外《東京體育報》也爆料，夫妻倆已經被大陸電影公司提出合體拍片的邀約，演藝版圖一口氣往世界延伸。

▲據傳大陸電影公司邀林志玲、AKIRA合體拍片。（圖／翻攝自臉書／AKIRA）

AKIRA從舞者跨入戲劇圈近10年，從主演日劇《新麻辣教師GTO》，到演出好萊塢電影《沉默》，現在更是美國某精品品牌的唯一亞洲代言人，加上身為經紀公司旗下學校董事，事業已經不再專注日本。他年初受訪時透露：「今年是蓄勢待發的時期，以洛杉磯為據點，包括語言能力和技術精進，展望2020年後的未來願景。」因此他被日媒推測未來會退居幕後，10年後轉型為國際級製作人。

▲AKIRA成為美國知名品牌唯一亞洲代言人。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

▲AKIRA婚後活動據點不限於日本，放眼國際。（圖／翻攝自IG／AKIRA）