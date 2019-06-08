才12歲！史上「最年輕饒舌女歌手」　表演驚艷《艾倫秀》

記者阮巧雯／綜合報導

近期不少唱嘻哈饒舌的新起之秀，像是入圍2019年金曲獎最佳新人的ØZI、Karencici、劉柏辛，而在美國休士頓也有一位叫That Girl Lay Lay的黑人小女孩，近年來以驚人freestyle功力竄紅，年僅12歲的她不但在各大社群媒體上擁有眾多粉絲，更是在11歲時就與美國知名唱片商Empire簽約，成為史上最年輕就簽約的饒舌女歌手。

▲年僅12歲的Lay Lay靠著驚人饒舌天賦迅速竄紅。（圖／翻攝自IG／thatgirllaylay）

照片中，綁著2顆丸子頭，穿著紫色上衣，臉上掛著燦爛微笑的小女孩就是Lay Lay，她於2018年分享一支在車內以freestyle方式唱BlocBoy JB的《shoot》自拍影片後迅速竄紅，影片在Twitter上也被瘋狂轉發超過10萬次。在這之後更是被邀請到《艾倫秀》，在節目上她現場來了一段freestyle，就算是面對大咖藝人艾倫也絲毫不怯場，饒舌功力更不在話下，年紀輕輕就擁有如此天賦，讓艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）也讚不絕口。

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▲一點也不怯場的她，在《艾倫秀》上與艾倫談笑風生。（圖／翻攝自YouTube／TheEllenshow）

Lay Lay在這之後也在媒體圈闖出知名度，並於2018年8月1日與美國知名唱片商Empire簽約，她在IG發文分享喜悅:「我正式成為史上最年輕就簽約的饒舌女歌手啦！」她的第一張專輯也正在籌備中，而年僅12歲就擁有如此深厚音樂底子，一大原因要歸功爸爸，Lay Lay就表示：「從5歲就開始唱饒舌，也一直夢想成為藝人，這都是跟我爸學的，他就是一位音樂人。」

▲Lay Lay發文分享喜悅成為史上最年輕就簽約的饒舌女歌手。（圖／翻攝自IG／thatgirllaylay）

▲Lay Lay常常在IG分享在車內freestyle影片。（圖／翻攝自IG／thatgirllaylay）

▼Lay Lay2018年爆紅的freestyle影片。（影片／IG thatgirllaylay，如遭刪除請見諒）