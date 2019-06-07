王源抽菸風波過1個月…瘋傳「原味菸頭」遭拍賣！　網傻眼：有病吧

記者韓景樺／綜合報導

大陸高人氣男團「TFBOYS」成員王源在2018年11月剛滿18歲，但今年5月卻被曝光在聚餐場合的抽菸照，引發不少網友震驚熱議。他事後透過微博發文致歉，也獲得粉絲諒解，沒想到近日卻爆出網路上有人在兜售號稱是王源抽過的「原味菸頭」，更喊價高達31萬人民幣，讓眾人看傻眼。

▲王源是人氣男團「TFBOYS」的成員之一。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王源）

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王源過去曾以青年代表的身份登上聯合國會議演講，被爆出室內抽菸的新聞後，也引起國際媒體關注，連英國媒體BBC也以《TFBOYS王源為違規吸菸道歉》為標題報導此事。

▲王源抽菸一事連BBC都報導。（圖／翻攝自推特）

而透過微博向大眾公開道歉的王源態度誠懇、坦然，他直言：「很抱歉我做了一個錯誤的示範，我會承擔相應的責任並接受處罰。」不少粉絲看了紛紛表達理解，也希望他能好好照顧自己的身體，「下不為例」。而說到做到的王源，也在5月22日主動前往朝陽區衛生計生監督機構接受調查，並為自己造成的影響再次表達歉意。

▲網路上竟有人在兜售王源的「原味菸頭」。（圖／翻攝自微博）

原以為事件已經落幕，沒想到近日網上卻有有心人士在拍賣平台兜售號稱是王源抽過的「原味菸頭」，更說是透過餐廳員工撿出來的，「支持dna化驗，歡迎粉絲搶購」，喊價高達31萬人民幣（約140萬台幣），讓不少人看了傻眼，直呼「我不知道怎麼評論，我只是覺得病態」、「這人有病吧」、「令人作嘔」，更希望大家別再討論此事，「放過他（王源）吧」。

▲有網友認為兜售「原味菸頭」的行為很令人作嘔。（圖／翻攝自微博）

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