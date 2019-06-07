ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王源抽菸風波過1個月…瘋傳「原味菸頭」遭拍賣！　網傻眼：有病吧

記者韓景樺／綜合報導

大陸高人氣男團「TFBOYS」成員王源在2018年11月剛滿18歲，但今年5月卻被曝光在聚餐場合的抽菸照，引發不少網友震驚熱議。他事後透過微博發文致歉，也獲得粉絲諒解，沒想到近日卻爆出網路上有人在兜售號稱是王源抽過的「原味菸頭」，更喊價高達31萬人民幣，讓眾人看傻眼。

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王源）

▲王源是人氣男團「TFBOYS」的成員之一。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王源）

請繼續往下閱讀...

王源過去曾以青年代表的身份登上聯合國會議演講，被爆出室內抽菸的新聞後，也引起國際媒體關注，連英國媒體BBC也以《TFBOYS王源為違規吸菸道歉》為標題報導此事。

▲▼王源抽菸一事連BBC都報導。（圖／翻攝自推特、微博）

▲王源抽菸一事連BBC都報導。（圖／翻攝自推特）

而透過微博向大眾公開道歉的王源態度誠懇、坦然，他直言：「很抱歉我做了一個錯誤的示範，我會承擔相應的責任並接受處罰。」不少粉絲看了紛紛表達理解，也希望他能好好照顧自己的身體，「下不為例」。而說到做到的王源，也在5月22日主動前往朝陽區衛生計生監督機構接受調查，並為自己造成的影響再次表達歉意。

▲王源抽菸。（圖／翻攝自微博）

▲▼網路上竟有人在兜售王源的「原味菸頭」。（圖／翻攝自微博／數知實驗室）

▲網路上竟有人在兜售王源的「原味菸頭」。（圖／翻攝自微博）

原以為事件已經落幕，沒想到近日網上卻有有心人士在拍賣平台兜售號稱是王源抽過的「原味菸頭」，更說是透過餐廳員工撿出來的，「支持dna化驗，歡迎粉絲搶購」，喊價高達31萬人民幣（約140萬台幣），讓不少人看了傻眼，直呼「我不知道怎麼評論，我只是覺得病態」、「這人有病吧」、「令人作嘔」，更希望大家別再討論此事，「放過他（王源）吧」。

▲▼網路上竟有人在兜售王源的「原味菸頭」。（圖／翻攝自微博／數知實驗室）

▲有網友認為兜售「原味菸頭」的行為很令人作嘔。（圖／翻攝自微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

推薦閱讀

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

許維恩遛柯基穿超仙！　「墨鏡＋高跟鞋」優雅撥髮…下一秒GG了

許維恩遛柯基穿超仙！　「墨鏡＋高跟鞋」優雅撥髮…下一秒GG了

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了

IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了

孫儷鄧超結婚9週年…親曬「逆生長」證件照！　網一看驚呆了

孫儷鄧超結婚9週年…親曬「逆生長」證件照！　網一看驚呆了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

成語蕎自招單身「今年要凍卵」！　曝理想型條件：只喜歡天菜

成語蕎自招單身「今年要凍卵」！　曝理想型條件：只喜歡天菜

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

言承旭到底做錯什麼？　他中肯神解「戀愛最常犯的大忌」：分開後才會懂

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王源, TFBOYS

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 52歲王祖賢站路邊被拍！　「吊帶褲＋白球鞋」神凍齡美貌網跪了：永遠的女神
  2. 人妻後藤真希偷吃前男友…小王丈夫互告！　不倫官司打半年結果出爐
  3. 王源抽菸風波過1個月…瘋傳「原味菸頭」遭拍賣！　網傻眼：有病吧
  4. 台星二代珍藏「麥可傑克森家中泥土」！　Sandy一看：有報警嗎
  5. 婆婆果然不是媽！　蔡少芬西班牙走丟…忍肚痛被婆婆碎念
  6. 拖了10年…小蜘蛛確定演出《秘境探險》真人版獵人！上映日公布了
  7. 印度美男「性感拋飛吻」熱舞影片臉書爆紅　起底是6年前寶萊塢神片
  8. 看到林志玲婚訊…媽媽狂跳針刺激她　李維維失落嘆：難找另一半
  9. 「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！
  10. AKIRA初戀情史曝光：對女生沒輒！　猶豫牽手竟掉進水溝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366