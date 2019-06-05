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Ella最怕「嘴邊肉」瘋狂甩動！　分享人生三不原則

記者蔡琛儀／台北報導

陳嘉樺（Ella）將在17、18日於西門紅樓劇院連辦兩場生日見面會，並搶在生日前夕推出新單曲《都幾歲了》，在MV中飾演已達適婚年齡的女主角，面對工作升遷及男友求婚的雙重抉擇，她對於與劇中男友吵架後獨自跑步的一幕戲印象深刻，｢那場戲我來回奔跑了三次，而且因為要邊跑邊哭，除了跑到小腿抽筋，我最擔心的事情就是會拍出自己的『嘴邊肉』晃啊晃。」

▲▼ Ella陳嘉樺。（圖／勁樺娛樂提供）

▲▼ Ella生日前夕推出新單曲。（圖／勁樺娛樂提供）

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▲▼ Ella陳嘉樺。（圖／勁樺娛樂提供）

她打趣說又要演戲又要顧畫面，女明星很難為，「怕大家如果看到嘴邊肉，真的會一直說『都幾歲了』！」但她自認這場跑步戲跑得很漂亮，「而且頭髮感覺很飄逸！希望到時候MV播出後，會有洗髮精廣告代言找上我！」

歌曲不但是唱給自己生日，更是送給歌迷的｢勇氣之歌」，希望藉著自我剖析在愛情、工作、生活的抉擇，告訴大家在做任何決定時不要因為世俗眼光，讓自己侷限在框架而被遷就，｢幾歲了該做甚麼事」這件事由自己決定，無論結果如何都要有勇氣去承擔，好或壞都是人生路上最美的風景，分享人生選擇三不原則：不遷就、不被框架束縛、不怕挫折。

Ella在錄唱時忍不住鼻酸、眼眶泛紅，｢每個人都在為了自己的生活與夢想不斷堅持努力，雖然過程中總是會遇到許多的挫折與打擊，為了不讓自己被打倒，其實大家都ㄧ樣，會難過會受傷，但是只有更堅強更勇敢，我們才能不斷的迎向前方的路，希望透過這首歌，可以給大家更多安慰與力量！」

▲▼ Ella陳嘉樺。（圖／勁樺娛樂提供）

▲▼ Ella生日前夕推出新單曲。（圖／勁樺娛樂提供）

▲▼ Ella陳嘉樺。（圖／勁樺娛樂提供）

MV宛如影射Ella真實人生，｢人生的路上會有很多選擇，像我結婚還做了媽媽，我還是選擇了我喜歡的行業，中間難免遇到不順心不如意，但所有的一切我都概括承受，這就是我選的人生及決定，重點是，我是快樂的！快樂就是人生之本啊！」

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