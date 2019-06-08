奧斯卡女配角化身《恐怖大媽》：惶惶人心，你我都推了一把

圖文／鏡週刊

不只是表面上的恐怖小品，滿載人性和情感面向。

預告片放送的片段中，「黑人胖大嬸」作為糾纏又詭異的「恐怖大媽」，這麼政治不正確到幾乎踩線的設定，讓人一度焦慮。但電影在類型裡兼具驚悚卻觸動人心，這是本片相當特別的地方。

故事講述俄亥俄州偏鄉小鎮，一群年輕人找成年人買酒時認識了孤僻大媽，大媽不只熱心幫買酒，還提供場地讓無處可去的高中生開趴。大媽熱中起這樣的生活模式，開始對他們著迷，孩子們卻新鮮感不再且疑懼地想保持距離，大媽遂軟硬皆施入侵他們的生活。

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《恐怖大媽》真正的恐怖，並非在於大媽這個角色是否變態，而在於小鎮的幽閉絕望與人心的自私懦弱，由此蘊養祕密。大媽是壞人嗎？還是每個人自以為微小的惡，累積地將人推向瘋狂，讓仇恨蔓燒到下一世代？

社區和小鎮是耐人尋味的背景，許多成長電影裡它常是一個人亟欲擺脫的原生設定，這份渴望也將形塑人的模樣。《恐怖大媽》呈現了當當年的孩子終究走不了，那個人生下半場會是如何光景。

故事的層次卻也成為電影的弱點，關於事情是怎樣走到今天的失控，這份回溯本身有太多轉折，所以或許《恐怖大媽》的野心一開始就有點不切實際，它難以勝任讓2個面向都足夠完整；往事與今日的因果銜接有太多刻意和破綻，這也令得主角一連串行為的不同動機變得模糊難解，相當可惜。

曾以《姊妹》獲得奧斯卡最佳女配角的奧塔薇亞史班森飾演大媽，一如一直以來演什麼都有說服力的優秀演技，為這個一不小心就會誇張扁平的角色拿捏出脆弱幽微。

85分 導演：泰德泰勒

演員：奧塔薇亞史班森、黛安娜席爾弗斯

片長：99分鐘

級別：輔15級

上映日期：5月31日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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