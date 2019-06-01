五月天演唱會電影全球票房破億！阿信：「凡人跟英雄的區別是什麼？」

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主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

台灣天團五月天推出3D電影新作品《五月天人生無限公司》，由知名MV導演「阿木」陳奕仁執導，是五月天第三部3D演唱會紀實電影，上映首週末全台票房就創下1980萬佳績，上映4天全球票房更直逼1.9億，五月天引領的「加班」熱潮持續延燒中！Youtube頻道《電癮好選喆》邀請到五月天主唱阿信與陳奕仁導演接受獨家專訪，整集節目兩人談合作歷程和趣味爆料，以及邀請影帝們演出的感想，都在節目中多方為大家解密。

阿信表示由於多次入圍金曲獎最佳錄影帶獎，也是蔡依林、五月天等大咖歌手們御用MV導演陳奕仁實在太過搶手，他爆料自己其實一步步「設局」，才把陳奕仁搶過來執導電影，他們還特別構思，採取線上與線下內容有互相串連的呈現方式，原來先前釋出MV裡處處暗藏「彩蛋」，可以獨立的觀賞，卻也能和電影內容結合，拼湊出另一番趣味，形成「五月天宇宙」。

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▲《五月天人生無限公司》。（圖／相信音樂提供）

由於阿信與陳奕仁都是威迷跟DC迷，因此電影裡其實最主要的主角，就是由五月天飾演的第5分隊，主角們竟然還設定是5個「魯蛇」，阿信說：「其實我跟阿木在過程中探討的最重要一件事情是，平凡人跟英雄的區別是什麼？並不是每個人都有一刻的機會，從平凡人變成所謂的英雄，關鍵應該是做出決定的那一刻，你做了什麼決定，它會讓你變成什麼人！」，由勵志劇情再跟著演唱會推進，是志同道合的兩人特別做的全新嘗試。陳奕仁導演也大讚阿信，雖然工作總是忙碌，卻仍堅持親力親為，特地花時間一起討論電影腳本與細節，就為了呈現更不一樣的東西給歌迷們。

這回電影還特地邀請五月天MV裡的男主角，也是影帝級的嘉賓黃渤、梁家輝等人現身電影中，阿信表示當時想要找出一個外型是平凡大叔，但又帶有類似「神盾局長」領導者角色的演員，他想起以前看過黃渤主演《瘋狂的石頭》，對於他的演出有一種很獨特的節奏感很是喜愛，於是就斗膽的前去詢問，沒想到黃渤爽快答應，甚至後來也順利邀請他當演唱會嘉賓，讓阿信感到超開心。

▲《五月天人生無限公司》北京首映會。（圖／相信音樂提供）

阿信與陳奕仁導演也對黃渤專業級的演出印象深刻，儘管每個鏡頭的演出都已經很完美，但只要導演繼續拍，黃渤在每一個鏡頭都會設計有一點點不一樣的表演，甚至還會問導演現在鏡頭的焦距是多少，會針對鏡頭的尺寸去做肢體展現的改變，甚至手剛好就會在鏡頭的邊界不會超出，讓他們大讚太專業，也讓阿信直呼如果漫威要找華人的超級英雄演員，一定要會舉雙手推薦黃渤老師！

香港影帝梁家輝則曾在五月天《頑固》MV中飾演太空研發工程師，退休後依然沒放棄建造出一艘火箭的夢想，當時手拿拖把、一身清潔人員裝束的模樣，搭配上動人劇情逼哭不少歌迷，陳奕仁就表示當時拍工地橋段的戲，準備好的工作人員們竟然找不到男主角梁家輝，後來才發現原來他早就已經融入角色，很自然的在搬東西。拍攝電影時，他也不會離開現場，甚至會在現場給建議，或是幫忙帶台詞、CUE情緒，很專注的在幫助整個劇組推進，能夠遇到這樣子的演員真的很幸運！

▲《五月天人生無限公司》北京首映會。（圖／相信音樂提供）

兩人也透露，黃渤與梁家輝的故事看似是沒有交集的兩個人，事實上MV《少年他的奇幻漂流》的故事就是他們的前傳，而前傳的交集在，電影裡就能看見他們的故事怎麼走到最後。《五月天人生無限公司》不僅僅是完美再現五月天演唱會的電影，還請來重量級卡司演出，加入更多用心的情節，讓人身歷其境的視聽震撼外，還能感受到五月天無窮無盡的創意與用心！

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