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天氣女孩Mini套牢富二代！林百里二公子大鑽戒放閃求婚　友人意外竟是藝人

圖文／鏡週刊

廣達集團董事長林百里次子林宇輝今年38歲，鮮少公開感情世界，事實上他早與台灣女子團體「天氣女孩」成員Mini林怡慧（林米尼）交往，本月中旬更求婚成功；34歲的Mini自3年前退出天氣女孩後，就一直當林宇輝背後的小女人，不再拋頭露面。

 
  1. Mini本月13日到新北市漁人碼頭搭遊艇，當時她已答應了林宇輝的求婚。（翻攝自林米尼臉書）
  2. 求婚成功後，林宇輝在網路上曬出婚戒照放閃。（讀者提供）

身為廣達集團董事長林百里次子的林宇輝，沒有在父親的科技帝國當太子爺，反而創辦交友網站「愛魅奇」，還成立超人氣娛樂公司，因此跟娛樂圈走得很近。2年前林宇輝因工作關係認識女子團體「天氣女孩」中的Mini林怡慧，進而交往。林宇輝與Mini的戀愛一直談得很低調，但本月中旬林宇輝突然在臉書公開向Mini求婚的閃照，還秀出求婚大鑽戒，突然公開放閃讓林宇輝的友人們相當訝異。

本月11日，林宇輝（右三）在好友見證下向Mini（左三）求婚，結束單身。（讀者提供）

據悉，個性低調的林宇輝，為Mini精心設計了一個小而美的求婚趴，這場求婚趴相當神祕，僅邀請幾位親密好友，現場只簡單用汽球布置出「MARRY ME」的字樣。從現場照片看來，坐在中間的Mini臉上帶著甜笑、手上抱了一個鑽戒樣式的汽球，上面還寫著「I do」，表情加上汽球就已說明一切。據了解，曾是天氣女孩成員的Mini從沒提及曾在娛樂圈打滾的經歷，因此林宇輝的友人都不知道Mini曾是藝人。

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  1. 去年林宇輝投資Mini開設寵物精品旅館，讓喜歡小動物的她可以每天跟貓兒子一起上班。（翻攝自林米尼IG）
  2. Mini與林宇輝拍拖後，創立新臉書帳號「林布布」記錄跟男友的私生活。（讀者提供）

林宇輝的友人向本刊表示，林宇輝相當愛護Mini，2人交往期間，只要沒工作，林宇輝一定帶著Mini出席友人聚會。而Mini早在2016年底就不再接觸娛樂圈；去年林宇輝更投資Mini開設寵物精品旅館，讓她當起老闆娘。據了解，小倆口的婚期落在2020年，但確切日期還要經過林家大家長作最後定案。


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