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「鄭秀文在騙自己」　原諒偷腥許志安！關錦鵬：她是對的

記者林映妤／台北報導

香港導演關錦鵬24日來台宣傳個人影展【女人心･女人情】以及新片《八個女人一台戲》，《八》片中鄭秀文飾演的大明星遭逢丈夫外遇，恰好與現實生活中許志安爆偷吃不謀而合，關錦鵬透露事情發生後自己還和編劇說「幹嘛那麼巧啊」，但他相當認同鄭秀文的處理方式。

「我相信她會處理好這事，看她2、3天後發聲明選擇原諒就知道了。雖然我覺得她原諒得太快了，」關錦鵬笑說，「再多個3、5天比較好一點？既然她原諒了這個行為，其他人就不好說話了，不過我覺得她這麼做是對的。」

▲▼《八個女人一台戲》導演關錦鵬。（圖／甲上提供）

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▲▼關錦鵬認為鄭秀文原諒許志安是對的。（圖／甲上提供／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）

▲▼鄭秀文「沒有永遠的不可能」洩近況。（圖／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）

鄭秀文曾因為演出關錦鵬執導的《長恨歌》罹患憂鬱症長達3年，這次關又找上鄭，坦言是因為《八》片中「袁秀靈」一角和鄭的人生經歷相似，「鄭秀文拍完《長恨歌》後，因為憂鬱症自己躲起來，她和袁秀靈一樣都在騙自己，騙自己過得很好，騙自己不用看醫生。」

曾因為憂鬱症遲遲走不出來的鄭秀文有過被友人痛罵「你醒醒吧」的經驗，最後靠著信仰、意志力等走出來。關錦鵬說，「袁秀靈」這個角色不光是導演和編劇創作出來的，鄭秀文也有參與，「最後女主角選擇釋懷和放下，是和鄭秀文討論的結果。」

▲▼關錦鵬執導《八個女人一台戲》鄭秀文、梁詠琪。（圖／甲上提供）

▲▼鄭秀文和角色「袁秀靈」人生經歷相似。（圖／甲上提供）

▲▼關錦鵬執導《八個女人一台戲》鄭秀文、梁詠琪。（圖／甲上提供）

另外片中鄭秀文和梁詠琪飾演的兩大女星因為舞台劇台詞多寡而爭鋒相對，關錦鵬爆料這正是電影拍攝前發生的真實事件，當時找演員、寄本給經紀公司時，就有經紀公司嫌角色台詞太少，只有鄭秀文的一半，掛完電話，關錦鵬便決定不找該演員，還把此事寫進劇本。

今日受訪恰逢台灣同志婚姻合法登記第一天，早已出櫃20多年的關錦鵬開心表示「恭喜台灣」！但笑說自己不會想和男友來台註冊結婚，「我們都在一起30年了，已經很老了，想結婚的話，早就跑去英國或其他地方結婚啦，不會等到現在，而且目前我們沒有打算結婚。」

關錦鵬【女人心･女人情】影展5月24日至6月2日於光點華山電影院獨家舉辦，《女人心》、《地下情》、《胭脂扣》、《阮玲玉》及《紅玫瑰白玫瑰》5部經典之作重現大銀幕。

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八個女人一台戲, 關錦鵬, 鄭秀文, 梁詠琪, 許志安

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