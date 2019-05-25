林進「還原火場」惡整小A辣！　逃難帶這3樣…吳宗憲看傻：我的媽

記者韓景樺／綜合報導

林進和小A辣都是YouTube、臉書粉絲團擁有百萬粉絲追蹤的網路紅人，經常分享搞笑影片的他們，大方不做作的形象深受網友喜愛。近日林進藉節目的「火災擬真測試」惡整小A辣，讓化妝到一半的小A辣頓時花容失色，嚇到奪門而出，逼真程度連吳宗憲都大喊可怕。

▲林進還原火場惡整小A辣。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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由綜藝天王吳宗憲、Lulu與陳漢典所主持的《綜藝大熱門》，近日推出「火災擬真」企劃，測試藝人們在碰上火警時，會選擇攜帶什麼東西衝出火場。

▲林進為了惡整小A辣，還特地準備噴煙機。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

負責整小A辣的林進，事先架好了攝影機，更特地準備噴煙機把室內噴得煙霧瀰漫，完全還原火場感，讓棚內的吳宗憲都看傻眼，驚呼：「好可怕，我的媽！」而林進製造了大量煙霧後，立刻緊張地衝到小A辣房間，邊跑邊大喊，要小A辣快點整理東西，把正在化妝的小A辣嚇到口紅都塗歪了。

▲小A辣被嚇到口紅都塗歪。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

只見小A辣緊張地打開行李箱，東丟西丟之餘還不忘撈起愛犬往行李箱放，在林進的崩潰催促聲中衝出房門。林進一路超配合的發揮演技，先提醒小A辣在濃煙中要趴著，還搞笑問：「你那些鞋子很貴重，要不要拿幾雙？」小A辣一路匍匐前進，連Lulu看了都笑歪。

▲林進還提醒小A辣要趴著前進。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

蓋著濕毛巾的小A辣邊爬邊問毛巾怎麼那麼臭，沒想到林進竟神來一筆秒回：「我剛剛去馬桶撈一些尿，要蓋著、要蓋著！因為尿可以解毒！」讓小A辣忍不住崩潰大尖叫。

▲林進騙小A辣頭上的毛巾是沾了尿的，讓他超崩潰。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

狼狽爬出家門後，小A辣一回頭就看到守在家門口的攝影機，當場滿頭問號，直到工作人員開口說明是特別企劃，他才趕緊把狗狗從沒關上的行李箱抱出，滿臉的狼狽和驚魂未定。

▲小A辣爬出家門模樣超狼狽。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

而事後揭曉小A辣帶出「火場」的物品，裡面驚見頭骨模型，小A辣也坦率解答：「因為我臉有去整形，如果真的燒傷毀容的話，叫醫生幫我重建。」除了臉以外，小A辣也帶了胸部假體，擔心燒壞了可以替換，一席話聽得眾人瞠目結舌，而愛美的他也不忘抓化妝包逃難，讓吳宗憲忍不住抓狂：「火燒厝還帶化妝包！」連身旁的防災專家都看傻眼。

▲愛美的小A辣帶了3樣東西都和外貌有關，讓吳宗憲大傻眼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）